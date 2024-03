PS Algarve disponível para rever cortes de água na agricultura

Jamila Madeira, cabeça de lista do PS pelo Algarve disse hoje que os socialistas estão «disponíveis para rever as disponibilidades de água para a agricultura».

«Nós partilhamos as preocupação dos agricultores. Na verdade, esta campanha eleitoral termina, sem que nenhum outro partido tenha apresentado uma proposta que não seja aquelas que o Partido Socialista (PS) já tem em execução», disse Jamila Madeira no dia em que os agricultores do Algarve organizaram uma manifestação pedindo água para o sector primário.

Os socialistas recordam que no final de 2019, o governo avançou com a definição de um Plano Regional de Eficiência Hídrica para o Algarve, identificando um conjunto de prioridades e garantindo 237 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para executar as obras.

Mesmo com dois anos de pandemia e duas eleições legislativas antecipadas temos neste momento obras no terreno. Dois campos de golfe passaram a ser regados com água reciclada, as câmaras municipais têm obras para melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição, bem como as associações de regantes em Silves, Portimão e Lagos e o concurso para a construção da Central de Dessalinização já foi lançado.

A cabeça de lista do PS pelo Algarve diz que os socialistas estão «disponíveis para rever as disponibilidades de água em função do atual nível das barragens e as necessidades hídricas dos agricultores para garantir a próxima colheita» e crítica a direita por querer parar a construção da central de dessalinização, «a oposição não acrescenta nada. Acho que todos ainda se lembram da ministra Assunção Cristas dizer na última seca que a solução era rezar. Nós temos obras e investimentos em curso para garantir água ao Algarve e a única coisa que a AD diz é que pretende parar o concurso da central de dessalinização. É uma pobreza de espírito confrangedora!».

Os socialistas dizem que o que é preciso é acelerar a execução das obras aprovadas no PRR, nomeadamente a captação de água no Pomarão que permite levar 30 milhões de metros cúbicos (m3) de água para a barragem de Odeleite e concretizar a ligação do Algarve ao grande lago do Alqueva.

«Não temos tempo para perder. Precisamos de água e as obras têm que estar concluídas até ao final de 2026 ou perdemos o financiamento do PRR. Temos que avançar com a captação de água no Pomarão para a barragem de Odeleite, o estudo da barragem da Foupana e a construção da Central de Dessalinização, que garante 1/3 do total da água que o Algarve necessita para consumo humano, e avançarmos no Barlavento com a ligação do Alqueva à barragem de Santa Clara e da Bravura e no Sotavento à barragem de Odeleite», conclui a cabeça de lista do Partido Socialista.