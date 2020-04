Pina quer «políticas distintas de região para região» no pós-pandemia

António Miguel Pina, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil disse hoje que terá de haver, no pós-pandemia, «políticas distintas de região para região» encabeçadas por uma liderança regional. E deu o exemplo de José Apolinário.

«Passámos o período da Páscoa, que era um período que nos preocupava a todos, verificou-se que aqueles que estavam no Algarve, sejam os que cá moram, sejam os que ainda assim nos visitaram em última hora, acederam ao nosso pedido. Comportaram-se bem», elogiou António Miguel Pina, no final da conferência de imprensa semanal, esta manhã, nas instalações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé.

«Aliás, verifica-se que o aumento de casos, entre a última e esta sexta-feira, andará abaixo dos 10 por cento, numa semana. É muito bom», reforçou.

No entanto,« apesar de ter sido já dado um sinal que, muito em breve, o estado de Emergência possa terminar, peço um esforço adicional a todos e todas que moram no Algarve, porque estes 15 dias adicionais, são determinantes para que possamos voltar à nossa vida com a normalidade que vai ser possível. Certamente que não vai ser total como era antes da pandemia» da COVID-19.

«Estes 15 dias não são para começarmos a sair de casa. Não, não é assim. Se queremos no dia 2 de maio, possamos comer as caracoladas que são típicas no Algarve, é preciso que continuemos em casa» mais algum tempo.

A terminar, o também presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e autarca de Olhão deixou uma nota a José Apolinário, secretário de Estado coordenador do estado de Emergência no Algarve.

José Apolinário.

«Se é verdade que os nossos órgãos regionais tinham vindo a trabalhar de forma articulada, é notória a vantagem que houve nesta última semana e meia com a nomeação» deste cargo.

«Aliás, espero que se comece a criar a consciência global que esta organização a nível regional é determinante, não só nesta fase de crise, mas sobretudo, para aquilo que ainda aí vem. Terão de haver no país políticas distintas de região para região para fazer face aos constrangimentos económicos e sociais. Isso só será possível se tivermos uma entidade regional que possa emanar e determinar essas mesmas políticas», sublinhou.