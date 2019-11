PCP promove debate em Faro sobre direito à habitação

A Comissão Concelhia de Faro do PCP está a promover uma ação de contacto com a população de Faro através de um documento, em que se questiona «O que é que se passa com a habitação em Faro?!» e irá promover um debate no qual serão apresentadas e discutidas as propostas do PCP para a área da habitação.

O debate realiza-se sábado, no dia 23 de novembro, no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPdJ), às 15 horas e contará com a presença de Lino Paulo e Pedro Ventura, membros do grupo de trabalho para as questões da habitação junto do Comité Central do PCP e José Manuel Freire, membro da Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP.

«Apesar da Constituição da República consagrar o direito de todos à habitação, este direito é negado a muitas pessoas, principalmente no Algarve, onde as rendas e os preços das habitações acompanham a lógica do negócio e não do direito e da necessidade da população», diz o PCP.

E «apesar da Lei de Bases para a habitação se constituir como uma medida positiva, o governo do PS continua sem resolver este problema porque não investe com financiamento, meios e recursos para pôr a Lei em prática. Em Faro, a Câmara Municipal, gerida pelo PSD/CDS, nada faz para a resolução do problema da habitação», conclui o partido em nota de imprensa.