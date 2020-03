PCP atento aos problemas dos regantes, bombeiros e taxistas do Algarve

No âmbito da intervenção do Partido Comunista Português (PCP) no Algarve, o deputado João Dias realizou um conjunto de visitas e de encontros, no início desta semana.

Realizou-se um encontro com a Direção da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor, para uma avaliação sobre os problemas da seca na região, a necessidade de investimento público que tem sido recusado por sucessivos governos e o necessário apoio ao aparelho produtivo regional, incluindo ao sector dos citrinos, cuja campanha deste ano poderá ser prejudicada pela atual situação.

Realizaram-se ainda encontros com duas das principais associações humanitárias de bombeiros – de Silves e Messines – do concelho de Silves onde se registaram os vários problemas que se colocam a estas importantes entidades de socorro e proteção civil.

Também aqui, «a ausência de investimento público e de valorização destas estruturas por parte do Governo continua a marcar passo, sem prejuízo do apoio que tem sido concedido por parte da autarquia de Silves (CDU) que está muito para além das suas próprias competências», afirma aquela força política em nota enviada às redações.

A jornada terminou em Albufeira, com uma reunião com a Albucoop – Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, tendo sido abordados os problemas que se colocam ao sector do Táxi que no Algarve, «se confrontam com vários problemas, designadamente, os que decorrem da concorrência desleal da multinacional UBER que o governo PS, juntamente com PSD e CDS, patrocinaram no nosso país».

Os problemas identificados nestes encontros, serão objecto de questionamento ao governo e iniciativa própria do PCP na Assembleia da República e na região do Algarve.