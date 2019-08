Partido CHEGA também está na corrida eleitoral pelo Algarve

O Partido Político CHEGA, entregou, na segunda-feira, dia 26 de agosto, no Tribunal de Comarca de Faro, a lista de candidatos pelo Círculo Distrital de Faro, às eleições Legislativas 2019.

Assim, são candidatos efetivos: Jorge Manuel Rodrigues de Jesus (Portimão), 44 anos; João Paulo da Silva Graça (Vila do Bispo), 46 anos; Sandra Margarida de Melo Pereira Ribeiro (Loulé), 46 anos; Carlos José Lourenço Luís (Faro), 58 anos; Patrícia Sofia Timóteo Carlos Gonçalves (Albufeira), 38 anos; Carlos Daniel Vergueiro da Silva Tendeiro (Lagos), 31 anos; Sílvia Simões Martins (Silves), 40 anos; Carlos Luís Rodrigues Tendeiro (Tavira), 28 anos e Rosana Pontes Mateus de Medeiros (Lagoa), 29 anos.

São candidatos suplentes: Óscar Enrique Molina Terror (VRSA), 40 anos; Marco Aurélio Vasconcelos Vieira (Olhão), 42 anos; Ana Rocha (Monchique), 24 anos; Micael Duarte Jesus (Aljezur), 24 anos e Adelino João Sequeira Monteiro (São Brás de Alportel), 38 anos.

O CHEGA defende a modernização da linha do Algarve, a construção de um terceiro Hospital, o desenvolvimento de uma rede urbana de transportes realmente eficiente, o reordenamento da orla costeira algarvia e a diversificação da economia regional, com apostas na agricultura biológica e I&D (Investigação e Desenvolvimento).

Defende ainda uma mudança de paradigma na segurança, com aposta nos guardas noturnos e a devolução da Via do Infante (A22) a todos os habitantes do Algarve.

Por fim, o partido quer projetar nacional e internacionalmente a cultura algarvia e fazer do Algarve a primeira região de carbono zero dentro 20 anos.