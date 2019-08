Partido Aliança entrega lista pelo Círculo Eleitoral de Faro

A lista do Partido Aliança às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Faro, encabeçada por Telmo Martins, é composta por pessoas da região que respeita a paridade de igualdade de género.

«Todos os membros da lista assumem o sério compromisso de cumprir na ação aquilo que se prometer a população nesta campanha eleitoral. Queremos ouvir a população, estar perto, compreender os problemas e, garantir que de forma efetiva o Algarve será representado na Assembleia da República por quem realmente lute e defenda a região», afirma o cabeça de lista do partido.

Rui Roque (Faro), 43 anos, consultor financeiro é o diretor de campanha, que terá como adjunto Bruno Lavrador, (Portimão), 38 anos, engenheiro de telecomunicações. O mandatário distrital é José Nunes (Portimão), 52 anos, engenheiro civil. Os efetivos na lista são Telmo Martins (Faro), 53 anos, jurista; Pedro Xavier (Portimão), 45 anos, economista; Rosa Maria Sá (Loulé), 53 anos, empresária; Filipe Neto Lopes (Tavira), 31 anos, advogado; Dina Silva (Portimão), 55 anos, psicóloga; Afonso de Lousada (Quarteira), 21 anos, estudante de Direito; Vanda Gonçalves (Lagos), 41 anos, gestora de recursos humanos; Fábio Mendes (Faro), 31 anos, advogado; Katy Xavier (Tavira), 34 anos, advogada. São suplentes José Gil (Monchique), 54 anos, empresário; Sandra Jesus (Faro), 33 anos, administrativa; António Sequeira (Lagos), 53 anos, psicólogo; Elisa Silva (Faro), 31 anos, empresária e José Nunes, (Portimão), 52 anos, engenheiro civil.

O partido promete apresentar «medidas concretas para a defesa dos maiores interesses da região,que passarão pelo compromisso de cumprimento, proximidade a população, saúde, combate a corrupção, desenvolvimento económico, mobilidade, ensino, ambiente e combate a pobreza».

«A Aliança quer fazer a mudança. Não podemos continuar a viver no marasmo do mais do mesmo! Temos agora um exemplo concreto com a greve do motoristas, o governo mais uma vez nada vez para além de ameaças aqueles que, estão a exercer um direito constitucionalmente consagrado».

«O facto concreto é que o Algarve, mais uma vez em plena época alta sofre as consequências da inércia de um governo que se tem limitado a aproveitar-se politicamente da greve. Recuso-me a acreditar que a população queira continuar a viver desta forma. É tempo de manifestar a insatisfação votando naqueles que podem fazer a diferença», diz Telmo Martins em comunicado.