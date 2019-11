Partido Aliança de Portimão repudia demolição do Palácio Vascencelos

Aliança diz que irá propor um conjunto de medidas para a salvaguarda do património material e imaterial portimonense.

O Partido Aliança emitiu um comunicado para «lamentar a destruição do Palácio de Vasconcelos considerado um dos edifícios mais importantes do património edificado da Praia da Rocha e do concelho de Portimão».

Segundo a concelhia de Portimão do Aliança, «o licenciamento do mesmo ocorreu em 2015, sem que o assunto tenha sido levado a reunião de câmara no mandato de 2013-2017, estranhamos que tenha ocorrido tal facto, igualmente obscuro, é saber se há ou não licencia para demolição do edifício, visto que neste momento a demolição está suspensa».

A suspensão do PDM para a zona da Praia da Rocha, segundo o Aliança, «traduz-se numa grande prejuízo para todos agentes económicos e para imagem do nosso Concelho, terá o Município de Portimão capacidade financeira para indemnizar os processos de licenciamento em curso?».

O Partido Aliança diz que vai «requerer audiência ao Município de Portimão para esclarecimento de tão estranho processo, requerendo a respectiva documentação afeta ao mesmo processo».

Além disso, «irá propor um conjunto de medidas para a salvaguarda do património material e imaterial portimonense».