Partido Aliança Algarve encerra campanha em Tavira e VRSA

A lista candidata a Assembleia da República do Partido Aliança pelo circulo eleitoral de Faro vai esta sexta-feira 4 de outubro encerrar a campanha nos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António, contactando com a população.

«Temos feito uma campanha de proximidade a população, ouvindo as pessoas, os seus problemas e preocupações. Também a nosso pedido fomos recebido pelos autarcas de Vila do Bispo, Silves, Albufeira, Faro; Lagoa e Monchique, a quem agradecemos ter partilhado as necessidades concretas de cada concelho, o Algarve apresenta realidades completamente diferentes do Sotavento e Barlavento», diz o

Telmo Martins.

No entanto a Aliança lamenta que a AMAL não tenha atendido o pedido de reunião, esta teria sido fundamental para esclarecer os problemas de mobilidade e dos passes sociais.

«Falamos com que sabe, para tal reunimos com o Reitor da Universidade do Algarve e a diretora do Mestrado Integrado em Medicina, assim como a Ordem dos Médicos para falar dos problemas de saúde na região algarvia. Quanto à justiça, a Aliança reuniu em condições de igualdade, com as três lista candidatas ao Concelho Regional de Faro a Ordem dos Advogados», referiu o cabeça de lista do partido

A justiça para todos e o combate a corrupção, são bastiões para o Partido Aliança, «não podemos continuar a viver num país com uma justiça para ricos e outra para pobres. Quanto ao combate a corrupção, o Aliança Algarve defende a criação de entidades autónomas que fiscalizem de forma permanente e preventiva, a gestão do erário público».

Saúde e mobilidade são problemas transversais a todo Algarve. O Partido Aliança defende a abolição imediata das portagens na Via do Infante (A22), a urgência requalificação da EN 125 e melhoria da ferrovia, assim como da necessidade de um novo hospital central para a região.

São muitos os problemas do Algarve, o partido Aliança vai agora pela primeira vez a votos e espera ganhar representação parlamentar, só assim poderá participar na resolução dos mesmos.