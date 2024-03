PAN: Moradores das ilhas-barreiras «não podem ser menosprezados»

O partido PAN – Pessoas-Animais-Natureza reuniu com Vanessa Morgado, líder do movimento «SOS Ria Formosa», para falar sobre a situação dos núcleos de moradores das ilhas-barreiras.

O partido tem acompanhado com atenção e preocupação os desenvolvimentos e a informação dos últimos anos em torno das demolições planeadas nas ilhas da Ria Formosa, em particular nos núcleos do Farol e Hangares, nos concelhos de Faro e Olhão.

Saúl Rosa, cabeça de lista do partido PAN pelo círculo eleitoral do Algarve considera que «como partido ecologista comprometido com a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, o PAN reconhece a importância de proteger os ecossistemas frágeis da Ria Formosa e do seu processo de renaturalização. No entanto, também reconhecemos a necessidade de equilibrar a conservação ambiental com os direitos das comunidades locais».

Assim, «diante desse contexto, o PAN defende uma abordagem cautelosa e equilibrada para lidar com as questões das habitações nas ilhas da Ria Formosa. Enquanto reconhecemos a importância da preservação ambiental, também destacamos a necessidade de garantir a justiça social e o respeito pelos direitos das pessoas que há décadas criaram estas comunidades. Criámos um compromisso de contacto permanente com esta associação para que possamos ajudar a encontrar e contribuir com as melhores soluções possíveis para estas pessoas assim como para o ambiente», diz.

«A nossa posição para já é a de que as compensações para o realojamento desta comunidade não são as melhores», pois segundo Vanessa Morgado, «as pessoas que são desalojadas das ilhas, estão a ir para casas arrendadas, e o apoio prende-se apenas com o financiamento da renda a dois ou três meses, a troco da perda de habitação própria».

O PAN apoia medidas que incentivem práticas sustentáveis de ocupação do território que respeitem o equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Os moradores afirmam ter evidências de que os entulhos de casas demolidas continuam nas ilhas e que isso não se reflete no propósito da renaturalização.

Além disso, o PAN insta «as autoridades competentes a envolverem as comunidades locais e a sociedade civil em processos decisórios transparentes e participativos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e consideradas».

Saul Rosa conclui afirmando que «O PAN está comprometido em trabalhar em prol de soluções que promovam a coexistência harmoniosa entre as necessidades humanas e a preservação ambiental, buscando sempre o bem-estar das pessoas, dos animais e da natureza».

O partido PAN indica que irá consultar associações ambientalistas, como também o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e outras instituições relevantes, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para trocar impressões sobre eventuais soluções para esta temática, pois a «recessão das ilhas-barreiras também é um fator preocupante» para o partido.

O objetivo do PAN com esta iniciativa é garantir que «a renaturalização da ilha não seja apenas um pretexto para tornar as ilhas em mais um ponto turístico de massas, e que este processo termine com a realização das melhores soluções para a conservação das ilhas mas também numa maior justiça social para os seus moradores».