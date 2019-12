PAN indignado com a «falta de higiene da feira quinzenal» de Albufeira

O PAN Albufeira fez chegar um pedido de esclarecimentos à Câmara Municipal, no dia 6 de novembro, no qual questiona a «ausência de fiscalização prevista no regulamento municipal no que respeita ao lixo deixado no recinto da feira quinzenal de Albufeira, no sentido de perceber qual o motivo da perpetuação» de um cenário digno de uma batalha campal.

Diz o PAN que «apesar de existir um regulamento municipal, o recinto onde é realizada a feira de Albufeira, a cada evento produz uma quantidade substancial de lixo, onde os plásticos assumem um lugar de destaque».

Assim, «de acordo com o artigo 45º do regulamento de atividades de comércio, retalho, restauração e bebidas não sedentárias, verifica-se que é proibido lançar ao solo quaisquer desperdícios, restos, lixos ou outros suscetíveis de pejarem ou conspurcarem a via pública».

Como tal, «torna-se necessário perceber o que está por detrás deste cenário, pelo menos no que se refere à higiene do local, como também averiguar se a recolha do lixo, por parte da Câmara Municipal de Albufeira, tem sido sujeita à devida separação de resíduos e colocação nos respetivos ecopontos ou encaminhada para o aterro».

No pedido de esclarecimentos, o PAN pede ainda «medidas para garantir uma conduta em conformidade com o regulamento municipal, como a colocação de contentores de separação de resíduos no recinto para sensibilizar os comerciantes e promover a correta separação dos resíduos recicláveis».

Vera Belchior, deputada do PAN na Assembleia Municipal de Albufeira, considera que «numa altura em que tanto se fala na redução do plástico, inclusive no município de Albufeira através de campanhas realizadas pelas juntas de freguesia, é importante tomar medidas que garantam, tanto o cumprimento das normas municipais como a educação para uma cidadania mais verde e mais sensível às causas ambientais».