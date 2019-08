PAN entrega lista às Legislativas pelo Círculo Eleitoral de Faro

O cabeça de lista do PAN – Pessoas-Animais-Natureza às Eleições Legislativas 2019 pelo círculo de Faro Paulo Baptista e Susana Santos, mandatária da campanha, entregaram esta segunda-feira dia 19 de agosto, a lista de candidatura no Tribunal Judicial da Comarca de Faro.

O programa eleitoral, o calendário e ações de campanha serão divulgados no final do mês de agosto.

Depois de ter estado aberto à participação pública o programa focará áreas determinantes no contexto político e social nacional, como serão as áreas do combate à corrupção, ambiente, agricultura, saúde ou proteção animal.

O PAN propõe, no quadro de uma proposta de revisão constitucional, a criação de um tribunal com competência exclusiva para o julgamento de crimes de corrupção, a par do significativo reforço dos meios técnicos e humanos na área da justiça;

A área ambiental será uma das prioridades do PAN. O partido pretende criar um Seguro Público afeto a um superfundo ambiental para efeitos de remediação dos danos ambientais e proteção social dos trabalhadores (em caso de necessidade de suspensão de atividade de uma empresa reiteradamente poluidora, assegurar a proteção dos direitos destes trabalhadores);

O modo atual de produção de alimentos é insustentável, para além de introduzir agrotóxicos na cadeia alimentar.

A Agricultura Biológica tem um papel fundamental no abastecimento alimentar seguro e sustentável, inclusivamente como mitigadora das alterações climáticas, promovendo a biodiversidade, utilizando de forma mais responsável recursos escassos como o solo, água ou energia, pelo que o programa do PAN apostará em corrigir as distorções de mercado que se verificam, nomeadamente o preço final ao consumidor, através de políticas fiscais que beneficiem modos de produção de alimentos mais sustentáveis e saudáveis como é o caso da Agricultura Biológica;

O envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas não transmissíveis estão a exercer uma forte pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com enormes dificuldades de resposta pela escassez de recursos.

O PAN acredita que a sustentabilidade do SNS passa, também e obrigatoriamente, pela implementação de políticas de prevenção da doença e de promoção da saúde e vida saudável. Estas têm assumido um caráter preocupantemente secundário, consequência da concentração quase exclusiva de todos os meios e recursos no tratamento da doença.

A prevenção representa apenas 1 por cento do Orçamento para a Saúde, o que é manifestamente insuficiente.

O PAN quer ainda reconhecer e regulamentar as carreiras de nutricionista e de psicólogo e garantir a presença destes profissionais nas escolas, hospitais e centros de saúde;

Implementação de um sistema público médico-veterinário de apoio às famílias carenciadas e aos movimentos associativos que tenham a seu cargo animais errantes ou abandonados.

«No caso particular do Algarve, são vários os problemas que preocupam o PAN e que irão merecer a nossa especial atenção: a seca; as monoculturas intensivas; a reflorestação e regeneração dos solos; a exploração da Ria Formosa; a pressão imobiliária sobre o litoral e zonas de grande valor natural da região; a falta de habitação a preços condizentes com as capacidades dos algarvios; um SNS que consiga suprir as necessidades de todos; e claro, a proteção e bem-estar animal. Porque falamos e fazemos diferente, esperamos merecer a confiança dos eleitores no dia 6 de outubro», conclui Paulo Baptista, cabeça de lista do PAN pelo círculo de Faro às Eleições Legislativas de 6 de outubro.

Assim, são candidatos pelo PAN: Paulo Baptista, angariador Imobiliário; Susana Santos, professora; Daniela Duarte, empresária; Ricardo Cândido, engenheiro civil; Susana Leal, designer de comunicação; Armando Frade, delegado comercial; Vera Belchior, naturopata; Vasco Reis, médico veterinário aposentado; Ana Poeta, animadora socioeducativa; Hugo Aires, arquiteto; Rosa de Sousa, decoradora de interiores; Alfredo Vaz, gestor imobiliário; Margarida Maurício, assistente técnica e Alexandre Pereira, técnico profissional de reinserção social.