PAN Algarve faz pazes com Olhão e prepara «cooperação no futuro»

PAN Algarve reuniu com a Câmara Municipal de Olhão para discutir a proteção animal.

Na última terça-feira, a distrital do PAN – Pessoas, Animais, Natureza do Algarve reuniu-se com a Câmara Municipal de Olhão para debater a problemática da proteção animal no município.

No encontro, os Comissários Políticos da Distrital, Susana Santos, Paulo Baptista e Ricardo Cândido, e Alexandre Pereira, filiado que tem tido uma presença de destaque nas últimas reuniões da Assembleia Municipal de Olhão, propuseram a criação de um Regulamento de Proteção e Bem-Estar Animal no município, proposta que foi bem acolhida pelo executivo, representado pela vereadora Gracinda Rendeiro e o veterinário municipal Pedro Rego.

Para Susana Santos, «qualquer desentendimento ocorrido no passado deve servir de incitador de uma vontade política isenta de ressentimentos e centrada apenas no supremo interesse dos munícipes».

A comissária política da distrital acrescenta ainda que «este encontro possibilitou a edificação de pontes rumo a uma cooperação no futuro».

Entre as temáticas levadas pelo PAN Algarve à reunião destaca-se ainda o regulamento de Apascentamento de Equídeos em Olhão, o processo de Captura-Esterilização-Devolução (CED) de felinos silvestres, a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Olhão, o alojamento de colónias de gatos e a realização de campanhas de sensibilização contra o abandono de animais.