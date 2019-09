O deputado comunista Paulo Sá, mandatário da Coligação Democrática Unitária (CDU) para as eleições de dia 6 de outubro, mostrou-se indignado com a nota enviada à imprensa pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), na terça-feira, dia 17 de setembro, publicada por diversos órgãos de comunicação social, incluindo o «barlavento».

«O PAN mentiu na nota de imprensa enviada às redações, quando disse que tinha sido o primeiro partido político a visitar a prisão farense. A verdade é que uma delegação do PCP, da qual eu fazia parte, visitou o o Estabelecimento Prisional de Faro no dia 23 de outubro de 2017», disse Paulo Sá ao «barlavento».

Na sequência dessa visita, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) questionou o governo (pergunta 237/XIII/3ª MJ), a 6 de novembro de 2017, acerca da carência de guardas prisionais no Estabelecimento Prisional de Faro.

«Aproveito a oportunidade para informar que, na Legislatura que agora termina, o PCP visitou também o Estabelecimento Prisional de Olhão e reuniu com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, a 22 de janeiro de 2018, tendo ainda apresentado na Assembleia da República, um projeto de resolução», acrescenta o parlamentar comunista.

Neste caso, Paulo Sá refere-se à recomendação n. 1394/XIII/3ª que suger ao governo que «acelere o processo de construção do novo estabelecimento prisional do Algarve», apresentada a 8 de março de 2018, a qual foi aprovada.

«Contrariamente ao PAN, o PCP não acordou agora (em plena campanha eleitoral) para as questões da relacionadas com os estabelecimentos prisionais», diz ainda o deputado Paulo Sá.

Ouvido pelo «barlavento», Paulo Baptista, cabeça de lista do PAN pelo círculo de Faro, refuta as acusações de Paulo Sá e explica o porquê da nota de imprensa.

«A informação que nos foi transmitida durante a visita à população reclusa no

Estabelecimento Prisional de Faro, por parte do seu diretor, Alexandre Gonçalves, é que nenhum partido havia tido esta iniciativa anteriormente e que nenhum partido havia mesmo visitado o estabelecimento».

«Aproveitámos aquele momento para conhecer a realidade do Estabelecimento Prisional de Faro através de várias perspetivas. Falámos diretamente com a população reclusa e apresentámos a nossa visão sobre o sistema prisional e uma justiça reparadora no sentido de abrir caminho ao regresso destas pessoas à vida ativa, para que possam recomeçar e voltar a ser cidadãos plenos na sociedade. Tanto através do incentivo à proximidade da família, como ao estímulo à frequência escolar e aplicação de estratégias de socialização, entre outras», esclarece o candidato do PAN.

«Se o PCP já desenvolveu alguma iniciativa do género, só temos que por um lado louvar, e por outro lamentar o erro», admite.

«Parece-nos, no entanto, que são abordagens distintas», compara.

«Ainda assim, recordamos que o Projeto de Resolução nº 1394/XIII/3ª, que recomendou ao governo que acelere o processo de construção do novo estabelecimento prisional do Algarve, também teve o voto favorável do PAN. E destacamos que o PAN também tem propostas a pensar nos guardas prisionais, nomeadamente o reforço dos direitos dos trabalhadores em regime de trabalho noturno e por turnos, através da revisão dos critérios de compensação e de descanso», conclui Paulo Baptista.