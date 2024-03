O futuro do poder local e a participação dos cidadãos debatidos em Lagos

António Fragoso, da Universidade do Algarve, fará uma apresentação sobre «O poder local e a participação dos cidadãos» nas IV Jornadas de Lagos.

O presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), Albino Almeida, participa no sábado, dia 23 de março, às 15h00, nas IV Jornadas de Lagos, uma iniciativa que visa discutir o poder local e a participação dos cidadãos reunindo vários dirigentes municipais.

Serão ainda feitas três apresentações universitárias com conclusões e dados concretos sobre regiões portuguesas, incluindo o Algarve, o que irá enriquecer as perspectivas em análise.

«A minha intervenção será sobre o futuro do poder local porque esta é uma matéria que deve ser avaliada por todos, sobretudo no contexto atual. Nos municípios em que as maiorias camarárias e de assembleia são protagonizadas por forças diferentes, apenas com confiança e diálogo é possível assegurar a imagem positiva do sistema», afirma Albino Almeida.

António Fragoso, da Universidade do Algarve (UAlg), fará uma apresentação sobre «O poder local e a participação dos cidadãos».

Lucinda Caetano, da Universidade de Lisboa, falará sobre um estudo dos municípios algarvios abordando as políticas públicas versus a participação cidadã.

Por último, Alice Graça-Dias partilhará um estudo empírico feito na região centro sobre governação local e cidadãos.

A moderação vai estar a cargo de Paulo Rosário Dias, Coordenador do Grupo Municipal Singular do Chega da Assembleia Municipal de Lagos.

As jornadas são organizadas pela Assembleia Municipal de Lagos, decorrem no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI e são abertas ao público.