«Com este governo não há novo hospital, ponto final» sublinha Cristóvão Norte.

A ministra da Saúde Marta Temido, em visita ao Algarve, anunciou que em 2021 iria iniciar estudos para a concretização do novo Hospital do Algarve, uma intenção que merece repúdio por parte do deputado do PSD Cristóvão Norte.

Em nota pública, o parlamentar explica que «este compromisso é a prova cabal de que não haverá novo hospital até 2023, como não está previsto no quadro plurianual de investimentos em novos hospitais no programa de governo e na proposta de Orçamento de Estado de 2020».

Tal como já tinha sido noticiado pelo barlavento, estão previstos cinco hospitais até ao fim da legislatura e o Algarve, a segunda prioridade definida por estudo técnico, não está previsto, pese embora ter a maior quebra de oferta assistencial e o maior crescimento demográfico registado no país.

Cristóvão Norte, deputado do PSD, assinala, em tom irónico, que «o calendário da Ministra é simples: estudar em 2021, lançar o caderno de encargos em 2025, abrir o concurso em 2029! Com este governo não há novo hospital, ponto final. Lançaram a primeira pedra em 2008 e em 2021 vão começar a estudar».

«Ninguém acredita nas intenções deste governo. Quando temos perante nós um Orçamento de Estado que fixa os investimentos na saúde para os próximos 4 anos e o Algarve não está inscrito, os algarvios só podem tomar este anúncio como descaramento».

O deputado afirma que «o PSD, como fez o ano passado e foi chumbado, vai apresentar uma proposta de alteração ao orçamento, de modo a que as prioridades de novos hospitais sejam cumpridas. Para fixar médicos na região é preciso um novo hospital. É uma condição necessária, mas não suficiente. As infraestruturais atuais estão obsoletas e é intolerável que se obrigue os doentes a ir para a privado, enquanto quem não tem dinheiro sofre em silêncio, em desespero, com listas de espera que são a negação do acesso à saúde».