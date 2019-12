Ministra da Coesão Territorial visitou projetos do CRESC Algarve 2020

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, e a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, estiveram em Faro, na terça-feira, 3 de dezembro, onde conheceram algumas empresas da área tecnológica.

Para além da visita de apresentação a duas empresas – a Visualforma, Soluções Tecnológicas, e a Omnibees, de software de gestão hoteleira – à equipa do Ministério foi ainda apresentado o Algarve Tech Hub – um projeto de Pólo Tecnológico que está a nascer apoiado pelo CRESC ALGARVE 2020, e que envolve empresas, a Universidade do Algarve, municípios e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

A ministra da Coesão Territorial mostrou-se muito «impressionada» por as empresas já estarem a trabalhar em associação.

«A concorrência entre as empresas é importante, mas a cooperação também o é», disse Ana Abrunhosa.

A ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa e os secretários de Estado da área de governação durante a visita a empresas tecnológicas em Faro.

No Algarve Tech Hub, «os edifícios onde vão ficar instalados ainda não estão prontos, mas já estão a trabalhar, já sabem o que vão fazer, já sabem como vão desenvolver o vosso trabalho. Já têm o conceito e o objetivo. E é muito importante ver isso».

O grande desenvolvimento das Tecnologias de Informação (TIC) no Algarve tem revelado uma necessidade premente, a de mais recursos humanos, e a ministra ouviu pedidos para que sejam agilizados os procedimentos de entrada no país de pessoas com outras nacionalidades.

Ana Abrunhosa ouviu ainda queixas de que o Algarve tem outro problema para resolver: a falta de habitação a preços acessíveis, agravada pela grande concorrência do turismo.

«O governo tem estado muito atento a esta situação, já criou o Tech Visa com esta finalidade, mas referem-nos que o procedimento ainda é demasiado burocrático. É uma situação que vamos ter em atenção, não esquecendo também que temos capacidade para formar os nossos próprios quadros qualificados».

«Aqui, as autarquias têm um papel muito importante. Há um conjunto de instrumentos e apoios para a regeneração urbana vocacionada para habitação, em que privados e autarquias podem aceder a financiamento para colocar habitação no mercado de arrendamento. Tem de haver mobilização entre autarquias e privados. E, porque não, da própria Universidade», respondeu. Para a governante, a regeneração urbana destinada a colocar mais casas no mercado é uma questão vital.

Nota «muito, muito positiva»

Sobre o futuro Pólo Tecnológico, a Ministra da Coesão afirmou que o mais difícil já está feito. «As empresas já se associaram, as entidades públicas já se associaram, já criaram a entidade gestora do Parque Tecnológico, e ele ainda não existe fisicamente. Existe o mais difícil, a conjugação das vontades e a associação das empresas, o que nem sempre é fácil. Mas o mais difícil – que é o próprio conceito, muito importante porque acaba por ser a plataforma que dá a conhecer a marca ao mundo e ao país – já está a andar e vale a pena conhecer porque o Algarve é muito mais do que turismo».