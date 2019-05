Margarida Marques apresentou Projeto Social do PS no Algarve

O «Café Europa» foi o ponto de encontro para uma noite de reflexão e partilha sobre o tema «Uma Nova Agenda Social para a Europa», promovido pelo Partido Socialista (PS) e que «contou com a ampla participação de militantes e população em geral, no centro da vila de Monchique», no sábado, dia 4 de maio.

Os candidatos Margarida Marques e José Águas da Cruz marcaram presença em Lagos, no Mercado Municipal da Avenida, Mercado do Levante e no centro histórico para partilhar objetivos e projetos e ouvir as preocupações e áreas de intervenção, consideradas como prioritárias pela população.

Esta iniciativa realizada promoveu o diálogo e o debate sobre as políticas sociais, um dos principais pilares do manifesto eleitoral socialista para as Eleições Europeias 2019, foi impulsionada pelas intervenções dos candidatos socialistas, «permitiu uma abordagem próxima e concreta sobre o combate à pobreza e às desigualdades, assente numa perspetiva de valorização da formação, do investimento à inovação, à competitividade, alavancas para um desenvolvimento sustentável no presente e para o futuro».

«Conscientes da necessidade de defesa e consolidação de um quadro financeiro plurianual que valorize as políticas de coesão, nas áreas da agricultura e pescas, e a simplificação no seu acesso a cidadãos e empresas, os candidatos frisaram a pertinência da justa distribuição geográfica dos investimentos do Plano Juncker – Plano de Investimento para a Europa, fundamental para a competitividade, mas igualmente importante para a convergência», segundo informou o PS em nota enviada à imprensa, na segunda-feira, 6 de maio.

«A igualdade de género, a combate ao trabalho precário, o aumento do emprego, a habitação e a justiça fiscal, foram outros temas que que animaram o debate na noite de sexta-feira e que suscitam preocupação e carecem de uma atenção redobrada a nível europeu e respetivos reflexos a nível nacional e regional», lê-se ainda na nota do PS.

Durante a tarde, Margarida Marques participou no colóquio/ debate sobre a eleição do Parlamento Europeu, organizado pela Associação Empresarial AlgFuturo, em Faro, «onde o profundo conhecimento de políticas públicas e mais de duas décadas de trabalho na Comissão Europeia revelaram-se um trunfo na defesa do projeto defendido pelo Partido Socialista para a Europa».

A ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus «defendeu um novo contrato Social para a Europa que se traduza numa Agenda de Crescimento e Emprego e numa Agenda de Inovação e Sustentabilidade, tendo detalhado as medidas tomadas pelo governo perante os impactos negativos, existentes e potenciais, do Brexit».

Findo o debate, os candidatos reuniram em Faro com militantes e simpatizantes do Partido Socialista «num convívio intergeracional enriquecido por histórias do passado e debates sobre o futuro da Europa».