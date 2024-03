Livre elege quatro deputados para «combate firme» à extrema-direita

O Livre teve um dos melhores resultados da noite eleitoral, conquistando pela primeira vez um grupo parlamentar, com quatro deputados.

Mas a vitória acabou por ser agridoce devido ao crescimento do Chega, com Rui Tavares a prometer um combate firme à extrema-direita.

As primeiras previsões deram ao Livre a possibilidade de eleger um grupo parlamentar de quatro a seis deputados.

Em 2015, o partido integrou a candidatura cidadã Tempo de Avançar, que obteve 0,73% (39.340 votos) e em 2019 conseguiu o feito histórico de eleger Joacine Katar Moreira para o parlamento, com 1,09%, cerca de 55 mil votos.

Após uma estreia conturbada na qual perdeu a representação meses depois de a conquistar, nas legislativas de 2022 o Livre regressou ao parlamento com Rui Tavares, obtendo 1,28%, o correspondente a 71.196 votos.

Desta vez, de acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, com 99,01% da contagem feita, o Livre obteve 3,26 %, o equivalente a 199.890 votos.

Durante a campanha, o partido apontou dois objetivos eleitorais: eleger um grupo parlamentar mínimo de três deputados e «afastar extremismos do poder».

A falha deste segundo objetivo, com o Chega a conquistar 48 mandatos, ensombrou a noite de vitória do Livre, que acabou por ter um sabor agridoce.

Contudo, no discurso final da noite, Rui Tavares garantiu que o partido fará um combate cerrado à extrema-direita, almejando «rebentar o balão» que cresceu esta noite no país e deixando uma palavra de solidariedade para com todas as minorias, clamando: «não passarão».

O dirigente manifestou disponibilidade para dialogar à esquerda e garantiu que o Livre «sabe crescer bem e com responsabilidade», argumentando que o resultado histórico do partido mostra que «há espaço para uma esquerda verde europeia em Portugal».

A noite acabou com Rui Tavares a citar a “Canção de engate”, de António Variações, apelando: «Venham amigos, nunca é tarde para descobrir um mundo novo. Como diz a música do Variações eu sou livre e tu estás livre, porque não vamos unidos».

O Livre elegeu dois deputados por Lisboa, um pelo Porto e um por Setúbal.