LIVRE Algarve visita projetos da Ecotopia Activa em Tavira

Os candidatos do LIVRE pelo círculo eleitoral de Faro visitaram, na manhã de dia 7 de março, os projetos da associação Ecotopia Activa situados nas Hortas Urbanas de Tavira.

A visita teve por objetivo «perceber as dinâmicas que levaram à concretização de uma abordagem amplamente em consonância com os princípios e valores do partido: ecologia e cidadania».

A Ecotopia Activa é uma «associação para o desenvolvimento sustentável que promove a cidadania ativa, a autodeterminação e a capacitação alimentar das comunidades».

No espaço das Hortas Urbanas de Tavira, estão situados os projetos BIOMAQ, uma biblioteca/acervo de máquinas agrícolas que podem ser requisitadas pela comunidade, e o «talhão experimental», um talhão da horta experimental, demonstrativo e formativo, com o objetivo de divulgar práticas sustentáveis a toda a comunidade.

A associação promove ainda ações de formação e visitas de estudo, participa ativamente em ações de cidadania e produz documentários que valorizam, partilham e sensibilizam para formas sustentáveis de se ser e de estar. As Hortas Urbanas de Tavira encontram-se no espaço alargado do CEAT – Centro de Experimentação Agrária de Tavira, antigo Posto Agrário de Tavira, fundado em 1926.

A importância histórica do CEAT para as práticas agrárias da região e o seu impressionante acervo biológico, que inclui uma série de espécies autóctones, dão uma profundidade específica a este lugar, que deve ser preservado como espaço de partilha, formação e desenvolvimento de saberes e práticas sustentáveis.

O LIVRE Algarve acredita que o respeito pelo património natural e cultural está de mãos dadas com uma cidadania ativa e que só com o seu desenvolvimento conjunto podemos fazer face à situação de emergência climática e social que vivemos.

A associação Ecotopia Activa é um exemplo de como, a nível local, se pode agir em conjunto por um planeta saudável para as próximas gerações. Com esta última ação de campanha o LIVRE reconhece a importância das organizações cidadãs para o desenvolvimento local.