Lagoa estreia Orçamento Participativo Jovem e incentiva participações

Município de Lagoa desafia jovens a participar no primeiro Orçamento Participativo Jovem do concelho.

O período de submissão de propostas ao Orçamento Participativo Jovem de Lagoa (OPJ) 2020/2021, cujas três propostas mais votadas não poderão ultrapassar os 20 mil euros, decorre até 31 de outubro. A verba total é de 60 mil euros.

O Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Lagoa é um processo de envolvimento e auscultação da população jovem, residente no concelho de Lagoa, promovendo a democracia participativa, um dos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa.

«É um convite à promoção do desenvolvimento social e da cidadania dos nossos jovens, bem como ao aprofundamento do diálogo entre eleitos municipais e esta faixa etária. Este convite para que apresentem o seu projeto, é uma oportunidade para que os mais jovens possam desde cedo, deixar uma marca no concelho de Lagoa», destaca Luis Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa

O OPJ permite que todos/as os/as jovens residentes, estudantes ou trabalhadores/as, entre os 12 e os 25 anos de idade possam apresentar uma ideia de melhoria, de investimento, uma proposta de atividades ou um projeto, através da plataforma online.

O OPJ será realizado tendo em conta as seguintes fases. Primeiro a comunicação e submissão de propostas (até 31 de outubro); análise técnica (outubro) e apresentação pública e votação (novembro a dezembro).

O objetivo é incentivar os/as jovens ao envolvimento e participação cívicos, nomeadamente, tendo em conta os recursos disponíveis, na procura de soluções para os seus problemas e na concretização de projetos que lhes digam respeito diretamente, permitindo a realização das suas necessidades e expectativas e valorizando a transparência na tomada de decisão, potenciando também a qualidade da própria democracia.

Os vencedores serão anunciados entre janeiro a fevereiro de 2021.

Segundo a Câmara Municipal de Lagoa, a Implementação das propostas vencedoras, a partir de fevereiro de 2021, terá um período não superior a 12 meses.

De referir ainda que, no âmbito participação ativa dos seus cidadãos/cidadãs nas escolhas do Município, a Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com a Associação Discurso Paralelo, está também a implementar o projeto «MyPolis – Cidadania 4.0 em Lagoa», resultante da aprovação da candidatura à iniciativa Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública que visa promover a inovação social e dinamizar o mercado de investimento social em Portugal.