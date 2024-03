LAC acolheu visita dos candidatos do PS

Candidatos do Partido Socialista (PS) visitaram o LAC – Laboratorio de Actividades Artísticas, em Lagos, estrutura cultural apoiada pela DGArtes.

Durante a visita ao LAC, que funciona no antigo estabelecimento prisional de Lagos e onde cada cela foi transformada num espaço de criação artística, Jamila Madeira pediu que se olhe para a cultura, a ciência e a defesa do ambiente como fatores de progresso e desenvolvimento.

«Precisamos incorporar a cultura, como de certa maneira já fazemos com a ciência e o ambiente, nas diferentes disciplinas do progresso social. Assumir a política cultural, não como algo à parte, mas como um fator intrínseco e indispensável ao desenvolvimento humano e económico», disse.

Os candidatos do PS chamaram a atenção para os resultados da academia algariva, através do Centro de Investigação de Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg), e para o efeito que projetos de criação artística como o LAC, em Lagos, ou a Associação 289 e as congéneres sediadas na antiga fábrica da cerveja, ambos em Faro, têm na região.

«Para o Algarve a cultura, a criação artística e o património têm um duplo significado, valor de identidade histórica e valor de diferenciação económica», defendem os socialistas.

Jamila Madeira enumerou alguns dos investimentos realizados e apoiados nos últimos anos pelo governo, «o renovado Museu Municipal Dr. José Formosinho, em Lagos, o novo Museu de Vila do Bispo – Celeiro da História, a conclusão do novo Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, a requalificação do Cineteatro António Pinheiro, em Tavira, fazem parte deste novo conceito de conhecimento e descoberta da história, da arte, do património, das tradições, dos costumes e dos hábitos que valoriza a cultura e simultaneamente a economia da região».

Os candidatos do Partido Socialista defendem o reforço da dotação orçamental da Programação Cultural em Rede «Bezaranha – Há ventos que vêm por bem!», cuja primeira edição promovida pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve que envolveu um orçamento de 800 mil euros e apontam o desenvolvimento dos projeto do Quarteirão Cultural, em Loulé, a recuperação da antiga Fábrica da Cerveja, na cidade velha de Faro, o Museu do Mar, em Olhão, a valorização do castelo de Aljezur e do Ribat da Arrifana, como alguns dos projetos que com o próximo quadro financeiro da União Europeia podem contribuir para dar corpo a uma reforçada oferta regional de conhecimento e descoberta cultural.