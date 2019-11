JSD Albufeira apresentou projeto para uma «Cidade de Natal»

JSD Albufeira apresentou ao executivo da Câmara Municipal duas propostas alusivas ao projeto «Albufeira Cidade de Natal», que promete «dar uma nova dinâmica ao centro de Albufeira nesta época festiva».

A passagem do Mercado de Natal do Espaço Multiusos de Albufeira para o Largo Engenheiro Duarte Pacheco (no centro de Albufeira), com ligação à Snowland via comboio turístico, e a realização de um evento ou cerimónia de abertura da «Cidade de Natal», com o ligar da iluminação da árvore de natal gigante são as propostas da JSD Albufeira, às quais ainda se juntam concertos/espetáculos de Natal com artistas locais.

Segundo Alberto Matos, presidente da estrutura concelhia, «o objetivo é criar um novo espírito de Natal em Albufeira, levando as pessoas para as ruas e abrindo o coração da cidade para as receber».

O dirigente considera ainda que este tipo de eventos, no centro histórico, «dão uma dinâmica muito forte, tal como aconteceu no desfile de máscaras de Halloween, em que participaram centenas de pessoas que se dirigiram à baixa de Albufeira. Com isso todos ficamos a ganhar, mais concretamente a organização, o comércio local, a cidade de Albufeira e os seus munícipes».

Os Jovens Social Democratas de Albufeira consideram que «a envolvência das pessoas é importante e crucial para a dinâmica e desenvolvimento do espírito natalício, proporcionando momentos especiais, diferentes e inesquecíveis. Queremos que os nossos munícipes sintam que o Natal é em Albufeira e que não tenham a necessidade de visitarem outras cidades para viverem o sentimento natalício, proporcionando a Albufeira e ao seu centro histórico a criação de uma nova vida, de uma nova dinâmica nesta época tão importante e que é vivida com muita intensidade por muitos de nós».