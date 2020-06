José Apolinário visitou praias de Lagos e atestou cumprimento de medidas

Coordenador regional do combate à pandemia COVID-19 quis saber se as medidas sanitárias impostas pelo Governo estavam a ser cumpridas.

José Apolinário, Secretário de Estado das Pescas e coordenador regional do combate à pandemia COVID-19 no Algarve, esteve ontem, quarta-feira, 10 de junho, em visita a algumas praias do concelho de Lagos, para se certificar do cumprimento das medidas sanitárias e de segurança que estão a ser levadas a cabo.

Neste périplo, que teve início da praia do Porto de Mós, o Secretário de Estado foi acompanhado por várias personalidades, onde se destacavam o Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, José Bartolomeu, Coordenador Municipal da Proteção Civil de Lagos e o presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, bem como vários membros do executivo municipal.

No terreno, «foi possível confirmar o cumprimento das novas regras determinadas pelo Governo para esta época balnear». Distanciamento físico de 1,5 metros entre grupos e afastamento de três metros entre chapéus-de-sol ou toldos são algumas das diretrizes «bem definidas e que têm de ser totalmente cumpridas».

A criação de nova sinalética para avisar do nível de lotação da praia, e ainda uma aplicação de telemóvel que ajuda os veraneantes a encontrar dados de ocupação sobre uma praia, são algumas das medidas implementadas pelo Governo para utilização das praias, desde o passado dia 6 de junho.

Para José Apolinário, «se todos forem cuidadosos e cumprirem as regras de segurança e distanciamento, será possível usufruírem da melhor forma de tudo o que o verão e o Algarve têm para oferecer, conhecendo, a partir de agora, uma nova realidade».

No início do mês de maio, o Secretário de Estado das Pescas, enquanto coordenador de resposta à COVID-19 na região, tinha já efetuado uma visita à cidade lacobrigense, para avaliar as instalações ZAP (zonas de apoio à população), criadas pela autarquia e situadas no Pavilhão Municipal.