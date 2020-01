Jerónimo de Sousa participa no jantar Comício do PCP em Olhão

No arranque de 2020, o Partido Comunista Português (PCP) realizará no sábado, dia 25 de Janeiro, na Escola EB23 João da Rosa, em Olhão, um jantar/comício que contará com a presença de Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP.

Esta iniciativa, que decorrerá no pavilhão desportivo da referida escola, por forma a acomodar os muitos participantes provenientes de toda a região, insere-se na actividade geral do PCP no Algarve, que após um exigente ano, onde foi necessário dar resposta a diversas frentes de luta em defesa dos trabalhadores e populações da região e do país, pretende reunir militantes, activistas e ainda muitos amigos que têm vindo a apoiar e dar corpo às propostas e ação do PCP e da CDU.

«Num momento em que é necessário relembrar e consolidar os avanços e conquistas alcançados nos últimos anos, fruto da luta dos trabalhadores e das populações, bem como, da acção decisiva do PCP (aumentos de reformas e pensões, gratuitidade dos manuais escolares, redução do IRS, eliminação do Pagamento Especial por Conta, valorização do abono de família, redução dos custos dos transportes e da electricidade, redução das propinas, tributação sobre os grandes lucros e património, descongelamento das progressões na Administração Pública e reposição das 35 horas de trabalho semanal, entre outras), importa sobretudo exigir a superação das insuficiências e limitações das propostas do governo do PS, manifestadas no Orçamento de Estado em discussão», informa o Secretariado da Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP, em nota enviada à redação.

«Numa região em que a intervenção dos comunistas é diária, e onde mesmo sem deputado eleito pelo distrito, se mantém a acção do Grupo Parlamentar do PCP, como o comprova a recente visita do deputado João Dias à região, não serão esquecidos alguns dos principais problemas que afectam o Algarve, bem como, as propostas e soluções que o PCP apresenta».

A «diversificação da atividade económica promovendo os sectores produtivos para além do Turismo, o combate à precariedade e o aumento dos salários, o reforço dos serviços públicos, designadamente do Serviço Nacional de Saúde, o fim das portagens e o investimento na requalificação da rodovia e electrificação da ferrovia, a recuperação do controlo público de empresas estratégicas – como a ANA-Aeroportos ou os CTT -, serão, entre outros aspectos, propostas pelas quais o PCP se continuará a bater. Superar os problemas estruturais do país e da região exigem romper com as imposições da União Europeia e enfrentar os interesses dos grande grupos económicos, exigem uma política patriótica e de esquerda pela qual o PCP se continuará a bater», conclui a nota.

Com transportes organizados a partir de vários pontos da região, o jantar/comício contará ainda com a animação musical de Domingos Caetano, músico dos Íris. Os interessados poderão inscrever-se pelo contacto 965190 806.