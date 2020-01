Mais médicos merecem homenagem póstuma diz PSD Algarve

A Comissão Política Distrital do PSD Algarve quer que o governo esclareça intenções, depois de Marta Temido, ministra da Saúde ter ido a Albufeira prestar homenagem póstuma ao médico Manuel dos Santos Serra, e quando interpelada pelos órgãos de comunicação social acerca do futuro Hospital Central do Algarve, a mesma, «porventura num assomo de honestidade, confirmou aquilo que o PSD vem há mais de quatro anos anunciando».

O PSD Algarve, em nota enviada às redações, contesta as afirmações da governante, que se limitou a anunciar o encetar de estudos para o novo Hospital Central do Algarve em 2021.

Assim, «o governo socialista, pela voz da sua ministra da Saúde, confirmou aquilo que há mais de quatro anos o PSD Algarve e os seus deputados na Assembleia da República têm vindo a afirmar. Ou seja, o governo socialista e o PS Algarve abandonaram os algarvios no que respeita aos cuidados de saúde hospitalares».

A Comissão Política do PSD Algarve recorda que nada consta no Orçamento de Estado para 2020 ou no quadro plurianual de investimentos até 2023, quanto à construção do novo Hospital Central do Algarve, nem em relação à realização de investimentos em equipamentos ou obras de conservação profundas para as unidades de Faro e de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), «as quais são indispensáveis para prolongar a vida útil desses equipamentos».

E no que concerne à homenagem ao médico Manuel dos Santos Serra, que «por coincidência foi um destacado militante regional do PS», a Comissão Política do PSD Algarve recorda que «existem muitos outros médicos, igualmente a título póstumo, que mereciam essa distinção. Por exemplo, o Dr. Santos Pereira e o Dr. Larguito Claro».

Ao primeiro, entre outras iniciativas, deve-se a criação da Associação Oncológica do Algarve e a criação da Unidade de Radioterapia do Algarve. O segundo foi o único dermatologista no Algarve, a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, durante anos.

«Estes dois médicos realizaram obras notáveis, não de âmbito concelhio mas de âmbito regional. O Algarve e os algarvios muito devem ao Dr. Santos Pereira e ao Dr. Larguito Claro. É de elementar justiça, homenagear estes dois exemplos de dádiva aos outros, com a colocação de dois bustos no Hospital de Faro», lembra o PSD Algarve.

De facto, «não exerceram nenhuma marcada atividade partidária na região, mas penso que isso, para qualquer governante com sentido de Estado, não terá importância»…