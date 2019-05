Governo PS quer mudar a capital do Algarve «de Faro para Loulé» acusa PSD Faro

A propósito da cerimónia comemorativa dos 10 anos do curso de medicina da Universidade do Algarve, no sábado, dia 4 de maio, que contou com a presença de dois ministros, a Comissão Política Secção do PSD Faro anunciou a recusa em participar no ato.

«É campanha eleitoral. O PSD Faro não marcará presença em mais um episódio de desconsideração do nosso concelho e esta tentativa do governo – já que o PS não consegue conquistar Faro – de mudar a capital, de facto, de Faro para Loulé», lamentam o partido em nota enviada à imprensa.

«Basta lembrar os serviços que estão a sair do concelho, comprados por outro concelho, por decisão e o alto patrocínio do Governo e, no caso concreto, explorando as conhecidas debilidades financeiras da Universidade do Algarve».

«Importa denunciar, por outro lado, um protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve- em preparação – para um centro de saúde local universitário, o que, desde já, é a confissão que não haverá novo hospital central, muito menos com cariz universitário, de modo a fixar médicos na região», conclui a nota do PSD Faro.