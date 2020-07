Federação do PS Algarve vai a eleições na sexta-feira

No âmbito das eleições internas no Partido Socialista (PS), na sexta-feira, dia 17, entre as 18 e as 22 horas, os militantes socialistas algarvios irão a votos para escolher o próximo presidente da Federação do PS Algarve, a próxima presidente do Departamento das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos do Algarve, bem como os delegados ao Congresso Regional que se realizará em Faro a 12 de setembro.

O atual presidente da Federação dos socialistas, presidente da Assembleia Municipal de Faro e Deputado na Assembleia da República, Luís Graça, recandidata-se ao cargo que ocupa, presidente da Federação do Algarve do Partido Socialista, desde 2018, sendo Tatiana Homem de Gouveia, advogada e deputada municipal em Faro, candidata, pela primeira vez, ao Departamento Federativo do Algarve das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos.

«Estas eleições internas são momentos fundamentais de debate e definição de estratégias para o futuro do Partido Socialista e do Algarve, e a responsabilidade que temos como maior partido regional exige a todos os socialistas uma participação ativa pois só um partido dinâmico pode responder aos enormes desafios que a nossa região enfrenta», informa hoje o PS Algarve.