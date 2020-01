Faro acolhe tribuna pública pelo aumento das pensões

Iniciativa será na quarta-feira, dia 15 de janeiro, organizada pelo Núcleo do Algarve da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI).

A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) em convergência com a INTER – Reformados/CGTP-IN promove na quarta-feira, dia 15 de janeiro, tribunas públicas em 11 distritos de Portugal continental, no âmbito do movimento reivindicativo de defesa dos direitos desta população, pela exigência de verem contempladas medidas constantes do seu caderno reivindicativo para 2020, no momento em que na Assembleia da República se discute na especialidade o Orçamento do Estado para 2020.

Em Faro, a iniciativa é organizada pelo Núcleo do Algarve da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) que pode ser contactado através de telemóvel (963 382 927) ou via e-mail ([email protected]).