Falta pessoal no Serviço de Urgência Básica de Albufeira

Uma delegação do Partido Comunista Português (PCP), integrando o deputado Paulo Sá eleito pelo Algarve, visitou o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira, tendo constatado que este tem carência de recursos humanos.

Segundo aquela força partidária, em 2018, o SUB de Albufeira «fez cerca de 38 mil atendimentos, uma parte significativa dos quais a cidadãos estrangeiros, sendo que nos meses de verão, estes atendimentos representam cerca de 40 por cento do total».

Para o atendimento dos utentes, o SUB de Albufeira «dispõe de dois médicos em permanência. Contudo, em períodos de maior afluência «deveria ter três médicos, para conseguir manter os tempos de espera dentro dos limites legalmente estabelecidos», acusa o PCP em nota enviada à imprensa.

Dispõe «ainda de 14 enfermeiros, permitindo ter dois nos turnos da noite (das 0 às 8 horas) e três nos turnos diurnos (das 8 às 24 horas). Este SUB precisa de, pelo menos, mais um enfermeiro».

O SUB de Albufeira dispõe ainda de «5 assistentes técnicos, um dos quais estava de baixa médica aquando da visita do PCP, quando deveriam ter, pelo menos, 6 ou 7».

Por fim, naquela unidade, «verifica-se uma carência acentuada de assistentes operacionais; são apenas 6, dois dos quais estavam de baixa médica» aquando da visita do PCP.

«Esta escassez de recursos humanos obriga a uma ginástica permanente para garantir o funcionamento normal do SUB de Albufeira, implicando, em situações mais críticas, a deslocação temporária de profissionais de saúde dos serviços de urgência das Unidades de Faro e de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), os quais, por sua vez, também se debatem com um problema de escassez de recursos humanos».

Entende o PCP que «os serviços de urgência da região algarvia não podem estar permanentemente no fio da navalha no que diz respeito aos recursos humanos. É absolutamente necessário que o governo tome medidas, urgentes e decisivas, no sentido de garantir que este problema é definitivamente ultrapassado».

Assim, o Grupo Parlamentar do PCP, por intermédio dos deputados Paulo Sá e Carla Cruz, questionou a Ministra da Saúde Marta Temido, acerca das «medidas que irá o governo tomar para garantir que o Serviço de Urgência Básica de Albufeira disporá de um número adequado de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais) e quando serão contratados os profissionais de saúde em falta para os serviços de urgência da região algarvia?».