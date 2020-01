Fábio Bota é o novo presidente do PSD Loulé e sucede a Rui Cristina

A eleição para a nova Comissão Política da Secção de Loulé do Partido Social Democrata decorreu no passado sábado, dia 11 de janeiro, em simultâneo com as eleições para presidente da Comissão Política Nacional e também para a Distrital do Algarve, contou com uma lista única, encabeçada por Fábio Bota, que sucede a Rui Cristina como presidente desta estrutura concelhia.

Para o novo líder do PSD Loulé, esta eleição serve como ponto de partida para um projeto político focado no futuro daquele que é o maior e mais importante concelho do Algarve.

«Queremos ser por agora uma oposição construtiva e diferenciadora face a atual gestão socialista do município, por isso vamos mostrar que faríamos diferente e melhor», afirmou Fábio Bota, mostrando-se «agradavelmente surpreendido por ter comigo tantas pessoas disponíveis para trabalhar, interessadas e empenhadas em fazer melhor por este concelho».

«Esta é a força do PSD», rematou, sublinhando que o facto de encabeçar uma lista única à estrutura concelhia social democrata «evidencia o atual momento de união dentro do partido, e para isso é também importante o contributo da JSD, com a sua vitalidade e irreverência, das Mulheres Sociais-Democratas de Loulé, dos Trabalhadores Sociais- Democratas, e do Núcleo de Quarteira».

Apostando num conjunto de medidas inovadoras, Fábio Bota promete um PSD Loulé empenhado num bom resultado para as eleições autárquicas do próximo ano, valendo-se dos muitos e bons quadros de que dispõe, com o propósito de ganhar a corrida à câmara louletana, «para que este concelho volte a ganhar uma dinâmica de crescimento que se foi perdendo nos últimos anos».

Num total de 15 elementos, outro dos destaques desta nova comissão política concelhia vai para as duas vice-presidentes, Maria de Deus Domingos, considerada já uma «histórica» do PSD Loulé, e a jovem Bárbara do Amaral Correia, atual presidente da JSD Algarve.

À frente da Mesa da Assembleia de Secção fica agora o deputado à Assembleia da República Rui Cristina, tendo Miguel Madeira como vice-presidente e Elsa Pires como Secretária.

Em paralelo à sua eleição como presidente da Secção de Loulé do PSD, Fábio Bota foi igualmente eleito como tesoureiro da Comissão Política Distrital do PSD Algarve, estrutura na qual David Santos foi reconduzido como presidente.