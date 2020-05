Eurodeputado do PCP João Ferreira visita Algarve dias 18 e 19 de maio

O Partido Comunista Português (PCP) promove um conjunto de iniciativas com a participação de João Ferreira, deputado comunista no Parlamento Europeu, em vários pontos da região do Algarve, no início da próxima semana.

Logo pela manhã de segunda-feira, primeiro dia do périplo, estão previstas reuniões com a direção do Nera – Associação Empresarial da Região do Algarve e da delegação regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

Já durante a tarde decorrerão iniciativas públicas ao ar livre, começando em Faro, às 15 horas no pátio da Associação Recreativa e Cultural dos Músicos numa audição com empresários e profissionais do espetáculo e pelas 18 horas em Vila Real de Santo António (VRSA), na Praça Marquês de Pombal, onde se desenvolverá a sessão «O combate ao vírus, a situação do país e a União Europeia».

No segundo dia terá lugar um encontro com a direção da Barlapescas – Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento ao qual se segue uma acção de contacto com micro e pequenos empresários do concelho de Lagos.

Nas diversas ações serão naturalmente consideradas as devidas recomendações sanitárias da Direção-Geral de Saúde.

«A situação económica e social do Algarve, exige medidas urgentes para os vários sectores de atividade que, para além de condições para a retoma, permita que esta se diversifique, recuperando a produção e garantindo que a reabertura das atividades ligadas ao turismo não volte a ser feita na base da precariedade e baixos salários», considera o PCP.

«Na mesma linha de defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores, dos micro, pequenos e médios empresários, dos profissionais das artes e da cultura, dos pescadores, dos pequenos e médios agricultores, dos reformados, o PCP continuará a intervir reclamando respostas para os complexos problemas que enfrentam», garante aquela força partidária.