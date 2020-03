Deputados socialistas de Beja e Faro visitam Perímetro de Rega do Mira

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelos círculos de Beja e Faro vão realizar na próxima segunda-feira, dia 9 de março, uma visita a várias localidades do Perímetro de Rega do Mira.

Parlamentares socialistas irão reunir com órgãos autárquicos e instituições locais para aferir sobre a atividade agrícola e a resposta dos serviços públicos no Perímetro de Rega do Mira.

A primeira reunião dos deputados do PS será com os órgãos autárquicos de Odemira e Aljezur, às 09h30, em Odeceixe, no edifício da Junta de Freguesia Local.

Segue-se, pelas 11h30, uma reunião com a Comissão Local para a Interculturalidade, que terá lugar na Sociedade Recreativa São Teotoniense.

No mesmo local, pelas 14h30, os deputados socialistas reúnem com associações empresariais a que se segue a visita a uma empresa e alojamentos de trabalhadores agrícolas, no Cavaleiro.

A finalizar a jornada, os parlamentares reúnem, às 17h00, com peticionários do Movimento Juntos pelo Sudoeste, na casa da Juventude de Odemira.