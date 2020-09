Deputados do PSD visitam Escola Secundária Pinheiro e Rosa

Deputados do Partido Social Democrata (PSD) visitam Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, na segunda-feira, dia 14 de setembro.

Depois de uma semana dedicada ao arranque do novo letivo, os deputados do PSD terminam o roteiro de auscultação da comunidade escolar com uma visita às escolas do distrito, e está prevista a seguinte agenda para a próxima segunda-feira, dia 14 de setembro às 11h30, na Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro.

Para o PSD, o governo planeou tarde o ano letivo e tem andado sempre atrasado na concretização de várias medidas indispensáveis para o bom funcionamento das escolas.

Esta quinta-feira, o Parlamento debateu o «bom funcionamento das escolas no próximo ano letivo», a pedido dos deputados social-democratas, que reuniram também durante a semana, por videoconferência, com os representantes das Associações de Pais e Associações de Diretores de Escolas, nomeadamente da CONFAP, da ANDAEP, do Conselho das Escolas, da ANDE e da CNIPE.

No debate parlamentar, o PSD salientou que regresso à escola é essencial para economia, para o emprego, para a saúde mental dos alunos e para recuperar os custos sociais e educativos de uma tão longa ausência da escola.

Para que tal ocorra, o governo tem de dar confiança aos alunos e às suas famílias e a todos aqueles que fazem a escola acontecer todos os dias, garantindo as condições necessárias para que possa cumprir a sua missão em segurança.