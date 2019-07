Conferência das Mulheres do CDS Algarve debateu violência doméstica

A terceira edição da Conferência das Mulheres do CDS Algarve, projeto criado pelas presidentes das Concelhias de Olhão e Loulé, Ana Paula Artur e Isilda Guerreiro, respetivamente, teve lugar no sábado, dia 13 de julho, em Albufeira, com a presença de João Rebelo candidato pelo Algarve nas próximas Legislativas.

O encontro debateu a violência doméstica, «um flagelo da atualidade» e também ajudar a delegação de Albufeira do CASA (Centro de Apoio ao Sem Abrigo), «uma associação que tanto necessita, que até há bem pouco tempo sobrevivia apenas do trabalho de voluntariado».

A conferência, realizada no Aldeamento Turístico Villas d’Água, organizado com especial colaboração das concelhias do CDS de Albufeira, na pessoa da sua presidente Mónica Ferreira e da Concelhia de Faro, com a participação da Ligia Santos, teve casa cheia.

Juntou militantes, simpatizantes do partido e membros da comunidade, assim como um grupo de oradores de várias áreas que deram o seu contributo ao debate, como foi o caso das psicólogas Ana Miranda e Ana Filipa Augusto, assim como a advogada Cristina Miguel, profissional com vasta experiência nesta problemática, e também o Tenente Coronel Victor Calado, «que prestou o seu contributo através da sua vasta experiência enquanto agente da autoridade».

Além da abordagem numa visão diferenciada do habitual, com referência aos vários tipos de violência e de vitimas, esta iniciativa também teve uma componente social, habitual destas conferências da Mulheres do CDS Algarve.

Realizou-se uma angariação de fundos através do contributo de parte do pagamento do jantar dos convidados, a favor da delegação de Albufeira do CASA, instituição que «lida diariamente com as vitimas de violência doméstica, que se tornam sem abrigo para fugir da situação em que vivem», um trabalho apresentado pela coordenadora Sónia Pinto.

As Mulheres do CDS Algarve esperam desta forma «ter contribuído para ajudar desmistificar a temática da Violência Doméstica, e também ajudar, pois o nosso dever enquanto cidadãos e cidadãs é ajudar a criar uma sociedade melhor», segundo informa aquele coletivo em nota enviada à imprensa.