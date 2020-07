Concelhia do PSD Portimão anuncia eleições a 5 de setembro

Ato eleitoral decorre na Junta de Freguesia de Portimão.

A Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata (PSD) de Portimão informou, após publicação na edição de ontem, quarta-feira, dia 8 de julho, em Povo Livre do PSD, que os órgãos concelhios portimonenses irão realizar eleições dia 5 de setembro entre as 15h00 e as 20h00, conforme referido na publicação e convocatória.

A Comissão Política e a Mesa do Plenário Concelhio do PSD de Portimão informaram que «a opção de dar mais de 30 dias (são praticamente 60 dias entre a convocatória e o ato eleitoral) e alargar o período de urnas abertas para cinco horas é no sentido político que a atual estrutura defende, de abertura, transparência e seriedade».

Para o presidente da atual Comissão Política, Carlos Gouveia Martins, «se defendemos diariamente a transparência de processos, a seriedade perante os munícipes e os tempos corretos que possibilitem preparação de projetos e troca de ideias, numa eleição interna queremos fazer o que defendemos porque somos coerentes a todos os níveis», alertando que «não gosto nem gostamos de estruturas partidárias, infelizmente da direita à esquerda, que abafam atos eleitorais ou que convocam para a data mais próxima possível para gerirem em silêncio e a seu bel-prazer a melhor forma de afugentarem a possível alternativa ou oposição interna».

Assim, explica este responsável, «decidimos em Comissão Política que queremos informar abertamente quando cada militante pode votar, até quando podem demonstrar a sua disponibilidade para integrar projetos ou mesmo quanto tempo têm – alargando muito mais que os 30 dias que é o mínimo estatutariamente permitido – para preparar legitimamente os seus projetos».

Carlos Gouveia Martins conclui, afirmando que «quem está confiante na sua forma de estar afirma o que faz e como faz, mesmo sem serem militantes. Os portimonenses têm o direito de saber quando há eleições no partido que lidera a alternativa no concelho e, sobretudo, internamente, devia ser sempre tudo feito como o PSD/Portimão quer dar o exemplo: às claras».

O PSD Portimão informou ainda que o processo eleitoral irá decorrer na sede da Junta de Freguesia de Portimão e que a informação irá ser remetida por correio eletrónico a todos os militantes com contactos atualizados.