Chega: vitória no Algarve fruto de dois anos «de trabalho de proximidade»

O presidente do Chega do Algarve, João Graça, considerou hoje que o resultado eleitoral na região, reflete o trabalho de proximidade desenvolvido pelas estruturas partidárias locais ao longo de dois anos.

«O resultado é fruto do trabalho junto das pessoas que fizemos nos últimos dois anos, onde, juntamente com o único deputado que elegemos em 2022, percorremos todos os concelhos e as 67 freguesias algarvias», disse à agência Lusa o presidente do Chega do Algarve.

O Chega venceu as eleições legislativas de domingo no distrito de Faro com 27,19% dos votos, e elegeu três dos nove deputados, o mesmo número de mandatos obtidos pelo PS e pela Aliança Democrática (PPD-PSD/CDS-PP/PPM).

Para João Graça, eleito pelo círculo eleitoral de Faro, o trabalho de proximidade desenvolvido pelos militantes no terreno «fez com que as pessoas fossem sentindo que existia uma alternativa política para defender os seus direitos e resolver os seus problemas».

«A vitória é expressiva e estamos muito satisfeitos com o resultado, porque há 33 anos que não havia outra força política, sem que fosse o PS ou o PSD, com tanta expressão no Algarve», notou.

Segundo o dirigente regional, «as propostas do Chega foram também chegando às pessoas através do jornal [do partido], meio que permite estar todas as semanas na rua, nomeadamente nos mercados e em contacto direto com as populações».

«Visitámos centros de saúde, escolas, postos da PSP e da GNR, associações de pescadores, agricultores e outros setores da economia onde apresentámos as nossas propostas e penso que foi aí que fizemos toda a diferença», sublinhou.

Na opinião de João Graça, as pessoas «perderam a vergonha de falarem e de verem no Chega um partido que pode fazer a diferença», o que se refletiu na votação.

«Deixámos de ouvir as pessoas dizerem que lá vêm eles pedir o voto, porque estamos na rua quase todas semanas. Penso que foi este grande trabalho de proximidade que foi refletido nos votos», realçou.

O dirigente regional do Chega acrescentou que o partido «tinha esperança de eleger o quarto deputado», lamentando não o ter conseguido «por apenas 1.500 votos».

«Sabíamos que íamos ter um bom resultado, algumas sondagens chegavam a dar a eleição do quarto deputado», referiu.

João Graça admitiu que para o «excelente» resultado eleitoral contribuiu também a conjuntura política, depois de o governo do PS, com maioria absoluta no parlamento, «ter caído da forma que caiu».

«Os problemas na saúde, educação, agricultura, economia e a queda do governo contribuíram, certamente, para a insatisfação das pessoas e o desejo de mudança», concluiu.

Faro é o primeiro distrito em que o partido liderado por André Ventura ganha, destronando a hegemonia socialista que durava desde 2015.

O PS, que tinha conseguido eleger cinco deputados em Faro nas legislativas de 2022, passou para segundo lugar, com 25,46% dos votos, perdendo dois deputados para o Chega, que em 2022 tinha elegido um deputado por este círculo eleitoral.

Já o PSD, que nestas eleições concorreu em coligação com o CDS-PP e o PPM, obteve no Algarve 22,39% dos votos, mantendo os três mandatos que tinha conseguido sozinho em 2022.