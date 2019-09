CDU dedica jornada a Olhão, Ilha da Culatra e Ria Formosa amanhã

A Coligação Democrática Unitária – CDU Algarve irá desenvolver amanhã, sábado, dia 14 de setembro, uma jornada de contacto com populações dos núcleos populacionais da Ilha da Culatra.

Integrado num vasto conjunto de ações que a CDU está a promover por toda a região, esta ação conta com a participação de vários candidatos integrantes da lista da CDU pelo Algarve nas próximas eleições legislativas e ainda de Paulo Sá, deputado e mandatário da candidatura.

Às 20 horas, decorrerá no Largo da Restauração, junto ao Centro de Trabalho de Olhão do PCP, um jantar onde, para além do mandatário da candidatura, intervirá também a candidata Catarina Marques.

Este jantar, que pretende ser também um momento de convívio entre candidatos, apoiantes e activistas da CDU, contará com a animação musical de JOÃO MIAU e é aberto a todos os que pretendam conhecer melhor a intervenção e propostas da CDU para as eleições legislativas de 6 de outubro.

«Após uma grandiosa Festa do Avante! que, no passado fim de semana, mobilizou milhares de algarvios, a CDU continua uma grande campanha de contacto e esclarecimento com os trabalhadores e populações, afirmando a opção do voto na CDU no dia 6 de outubro, de que Avançar é Preciso!, dar mais força à CDU, avançar na defesa da região e dos interesses dos algarvios, avançar com mais direitos e melhores condições de trabalho e de vida», diz aquela força política em nota enviada à imprensa.