CDS questiona Governo sobre atraso nas obras da GNR de Lagos

João Rebelo e Teresa Caeiro, deputados do CDS – PP, questionaram Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna sobre quando serão realizadas as obras previstas para o Posto Territorial da GNR de Lagos e para quando está prevista a sua conclusão.

O Partido Popular pretende ainda saber quais das outras obras em instalações da GNR anunciadas em janeiro estão já a ser concretizadas e para quando está prevista a conclusão de cada uma delas.

Em novembro de 2017, o CDS questionou Eduardo Cabrita sobre quando seriam realizadas as obras do Posto Territorial da GNR de Lagos previstas para o início desse mesmo ano.

Segundo a nota de imprensa enviada às redações, a resposta surgiu no mesmo mês e afirmava que: «o projeto de execução, elaborado pela Guarda Nacional Republicana, encontra-se concluído e validado pelaSecretaria Geral do Ministério da Administração Interna, o qual antecipa uma intervenção com um investimento global previsto no valor de 279.000 euros, ao qual acresce a respetiva taxa de IVA. A empreitada em apreço será lançada pelaCâmara Municipal de Lagos por via da celebração de um contrato interadministrativo, estando o projeto de execução concluído. Após conclusão do mesmo, a Assembleia Municipal de Lagos procederá à sua análise, seguindo-se o procedimento para execução da empreitada».

Mais tarde, em setembro de 2018, a Câmara Municipal de Lagos aprovou uma adenda ao contrato para a instalação do Posto no Edifício Multifunções do Chinicato, revendo em alta o montante do financiamento e do valor da despesa a reembolsar pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna que passou de 279.009 euros para 440.000 euros.

Já em janeiro do corrente ano, consoante a mesma fonte, o Governo anunciava que o investimento de mais de 16 milhões de euros na construção e/ou reabilitação de instalações das forças de segurança, em vários concelhos do Algarve (nove no total) seria para se concretizar até 2021.

«Foram então elencadas, na comunicação social, várias instalações da GNR: Loulé, Almancil, Quarteira, Olhos de Água, Aljezur, Monchique, Monte Gordo e Lagos. Apesar disso, verifica-se que as obras do Posto Territorial da GNR de Lagos, entre outros, ainda estão por avançar, o que leva o Grupo Parlamentar do CDS-PP a questionar, de novo, o ministro da Administração Interna», conclui o comunicado de imprensa.