CDS-PP diz que governo socialista abandonou o Algarve «à sorte de S. Pedro»

Em comunicado, a distrital do CDS-PP responsabiliza «este último governo socialista» pela falta de água e por ter abandonado a região «à sorte de São Pedro».

A Comissão Política Distrital (CPD) Faro do CDS-PP reuniu no sábado, dia 16 de março, numa unidade hoteleira de Albufeira, para um jantar de trabalho que serviu para discutir e fazer o balanço da campanha eleitoral e resultados da Coligação Aliança Democrática (AD) no Algarve.

Os centristas algarvios dizem não ter «dúvidas» e apontam como «principais responsáveis» pelos resultados das eleições de 10 de março, «a falta de capacidade de trabalho e a falta de compromisso que os últimos governos e deputados socialistas tiveram para com os algarvios».

Em comunicado hoje enviado às redações, o partido explica que «a AD, que integra o PPD/PSD, o CDS-PP e o PPM, assim como o PS já assumiram que não conseguiram captar o descontentamento dos algarvios, que durante anos se foi abstento de votar. Constata-se que a abstenção foi durante muitos anos o voto de protesto, que agora se capitalizou noutros partidos. As nossas ideias, convicções e posições políticas para o Algarve, apesar do esforço reconhecido, não captaram os algarvios».

Ainda assim, «congratulamo-nos por ter contribuído para a eleição de três deputados da AD pelo Algarve, desejando um excelente mandato a Cristóvão Norte e Ofélia Ramos, certos de que tudo farão pelos interesses dos algarvios. Defendemos uma coesão territorial mais forte e solicitaremos que a direção nacional do CDS-PP faça parte, com maior regularidade, das nossas iniciativas regionais. Temos muito trabalho pela frente e grandes desafios, pois o Algarve é uma das regiões com maior desigualdade entre ricos e pobres», lê-se no comunicado.

No entanto, sobre a seca, a questão que mais tem marcado a atualidade da região, os democratas cristãos defendem que «a falta de água é responsabilidade dos governos anteriores e essencialmente deste último governo socialista – abandonaram-nos à sorte de S. Pedro».

«A pobreza está acima da média: 19 por cento dos algarvios viviam com menos de 591 euros por mês em 2022. Sabemos que a região do Algarve é das que tem menos habilitações disponíveis, mais desigualdades sociais, mais imigração e trabalho precário, e um quarto da população no Algarve tem nacionalidade estrangeira».

Sobre a imigração, «consideramos que a mesma deve ser controlada e todos aqueles que vêm para trabalhar devem ser bem recebidos e integrados, sob pena das taxas de criminalidade continuarem a crescer e se tornarem em taxas de criminalidade violenta e descontrolada, pondo em causa inclusive a segurança dos nossos filhos, que frequentam as escolas públicas. As faltas no acesso à habitação e a uma rede de transportes intermunicipais está a limitar a contratação e fixação de pessoas e de mão de obra qualificada. Não se prevê que venha a existir recuperação ou aumento do poder de compra para as famílias algarvias e estamos a pagar bens alimentares e serviços a preços muito inflacionados. Temos de fazer convergir as pensões mínimas, ao ordenado mínimo nacional. Todos, no final de uma vida contributiva, têm de viver sem ter de escolher entre comida, medicamentos ou a conta da luz», defende a distrital.

«A agricultura e a pesca, essenciais à nossa região, precisam de investimento urgente sob pena de ficarmos ainda mais dependentes do turismo e do sector público. É necessário consolidar a marca Algarve. Orgulhosamente Algarvio poderá ser o selo de qualidade para internacionalizar tudo o que produzimos e servimos», sugerem os centristas.

Acerca do território, «está a ser acelerada a desertificação do Barrocal algarvio. Fecho de escolas, serviços e empresas deixam as populações do interior cada vez mais à sua sorte. Esta situação é agravada pela de acesso às redes de comunicações», lê-se ainda no comunicado.

Os serviços sociais de proximidade à população «têm de ser uma realidade e estarem aptos a apoiar algarvios em situação de risco, evitando assim guetos sociais de alta densidade. Serviços sociais que, ao mesmo tempo, têm que garantir que nenhum idoso é deixado ao abandono nas suas casas, seja por falta de ascendentes ou descentes ou por mesmo por solidão. Aumentar a fiscalização e a capacidade integrada de lares e estabelecimentos de reabilitação, dando a todos, sem exceção, o acompanhamento digno que dele necessitam. É emergente ganhar capacidade de resposta à doença, é urgente melhorar a saúde preventiva sob pena de estarmos a hipotecar (ainda mais) a qualidade de vida das famílias algarvias por falta de acesso às urgências. O novo hospital central e universitário do Algarve tem de acontecer já!».

Por fim, o comunicado defende mais investimentos no ensino superior e qualificação profissional. Também destaca a necessidade de aumentar creches e vagas para crianças até aos 6 anos, garantindo a gratuidade. «Queremos que a escola ensine, que tenha professores satisfeitos com a sua profissão, em número suficiente, para, por um lado, garantir segurança aos pais e por outro lado exigindo responsabilidade às famílias pela educação dos seus filhos».

O CDS-PP do Algarve deixa ainda um recado ao eleitorado e recorda que «historicamente, foi o partido mais à direita que o MFA consentiu e todos os que eram de direita assumida foram e serão bem recebidos na nossa família, ontem, hoje e amanhã. Integramos em nós a democracia cristã, o liberalismo moderado e o conservadorismo de valores sociais fundamentais à estabilidade da nossa região. Temos um legado de coerência e somos uma direita segura dos seus valores, sem desvios nem tentações».