A deputada Catarina Martins, Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda (BE), reunirá com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), na unidade de Portimão, na segunda-feira, dia 19 de outubro às 10h30.

Catarina Martins será acompanhada pelo deputado João Vasconcelos, eleito pelo BE no Algarve.

A reunião terá como finalidade auscultar o Conselho de Administração sobre o atual ponto da situação e, muito em particular, sobre as dificuldades com que se debate o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Algarve a nível hospitalar, no âmbito da abrangência do CHUA, tanto na resposta à COVID-19, como na resposta em outras áreas.

Como se sabe, fazem parte do CHUA os hospitais de Faro, Portimão e Lagos e o Centro de Medicina Física de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel.

Para o Bloco de Esquerda é fundamental o reforço significativo do Serviço Nacional de Saúde.

«A pandemia agravou os problemas existentes, os profissionais de saúde encontram-se exaustos e aumenta o número de pessoas impedidas de aceder a cuidados de saúde não-COVID».

«É preciso mais investimento no SNS, colocar mais profissionais e criar a carreira de técnico auxiliar de saúde, entre outros aspetos, dignificando as condições de trabalho e melhorando a prestação dos cuidados de saúde a quem precisa», defende o BE.

O Algarve «é uma das regiões onde é premente dar passos concretos para a melhoria do SNS, incluindo a nível hospitalar».