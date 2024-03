Candidatos do PS visitam obras para reduzir perdas de água em Lagoa e Tavira

Os candidatos do Partido Socialista (PS) à Assembleia da República estiveram em Lagoa e Tavira, onde visitaram as obras em curso para reduzir as perdas de água.

Os candidatos do Partido Socialista (PS) à Assembleia da República estiveram em Lagoa e Tavira visitando as obras que estão em curso para reduzir as perdas de água nos ciclos de abastecimento urbano, um dos eixos do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHA) que até 2026 dispõe de 237 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para investir na garantia de água em qualidade e quantidade para a região.

Em Lagoa, a autarquia está a seccionar a rede, por forma a aumentar a capacidade de detectar fugas de água e desta forma reduzir as perdas do sistema e em Tavira, o município que já conseguiu reduzir as perdas de água para mínimos históricos está a impermeabilizar as condutas.

O Algarve tem 43 milhões de euros para financiar obras de melhoria da eficiência das redes urbanas de abastecimento de água. Neste momento, estão a decorrer obras em Lagoa, Tavira, Silves, São Brás de Alportel e Albufeira e, com empreitadas já concluídas, temos ainda obras efetuadas em Faro, Lagos e Loulé.

«O impacto das alterações climáticas está sinalizado pelo PS na nossa região desde cedo. Fomos a primeira região em Portugal a aprovar um Plano de Eficiência Hídrica que contempla a construção de uma central dessalinizadora que está em concurso e que vai garantir 1/3 do total da água que o Algarve necessita para consumo humano», frisou Jamila Madeira que sublinhou que para além da diversificação das fontes de origem de água, como a captação de água no Pomarão e as ligações ao Alqueva, temos que ter consciência que é necessário poupar e investir na eficiência dos sistemas, sejam eles urbanos como agrícolas»

A cabeça de lista do PS às eleições de 10 de março considera que «não podemos desperdiçar uma gota de água».

Também nos perímetros de rega da Bravura e de Silves estão a decorrer obras para melhoria da eficiência e redução das perdas de água na agricultura. No total, o Algarve está a investir 14,5 milhões de euros nos sistemas de regadio públicos.

«Não existem regiões prósperas sem uma agricultura forte. O Algarve, está a fazer um esforço para diversificar a sua base económica e não prescinde de ter um sector primário competitivo. É por isso que em simultâneo com a procura de novas origens de água, como a dessalinização, a captação de água no Guadiana, a barragem da Foupana ou as ligações ao Alqueva, tanto para a barragem de Odeleite como para a barragem da Bravura, temos que continuar a investir na eficiência dos sistemas e na poupança», concluiu Jamila Madeira, apontando como bom exemplo os investimentos que estão em curso nos perímetros de rega do Arade, em Silves e do Barlavento, em Lagos e Portimão, que os candidatos socialistas tiveram oportunidade de visitar e verificar no terreno acompanhados pelos dirigentes das respectivas associações de regantes.