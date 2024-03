Candidatos do PS visitam obras da eletrificação da Linha do Algarve

Os candidatos do Partido Socialista (PS) viajaram esta manhã de comboio entre Faro e Vila Real de Santo António e testemunharam o avanço das obras de eletrificação da Linha do Algarve.

A colocação de 932 postes de catenária irão permitir a introdução de novo material circulante eléctrico e poupar 25 minutos no percurso regional de comboio.

Jamila Madeira aconselha o vice-presidente da Câmara de Cascais e, atualmente, cabeça de lista do PSD no Algarve, a por os olhos no que pensa e escreve Carlos Carreiras, o presidente daquela autarquia, sobre Pedro Nuno Santos: «o homem que faz!».

Os socialistas lembram que muitos prometeram, mas só com Pedro Nuno Santos as obras de eletrificação da linha de comboio do Algarve passaram do papel para o terreno e concluem que «Carlos Carreiras tem razão, Pedro Nuno Santos é um fazedor e o seu vice-presidente devia ouvir mais o presidente da câmara».

«O país precisa de estabilidade nas políticas públicas. Não podemos andar continuamente a mudar de estratégia, a parar os investimentos e a mudar as prioridades», sublinham os candidatos do PS.

A eletrificação da linha ferroviária do Algarve representa um investimento global de 80 milhões de euros e permitirá a introdução de material circulante mais moderno, mais confortável e mais sustentável.

As obras do troço Faro – VRSA que os candidatos socialistas percorreram esta manhã estão previstas terminar no terceiro trimestre de 2024 permitindo, após os testes e certificação dos trabalhos de eletrificação, a substituição das atuais carruagens a Diesel por carruagens eléctricas.