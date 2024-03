Candidatos do PS querem «fazer mais» pelos direitos das mulheres

«Enquanto a direita pretende voltar ao tempo do aborto clandestino, nós queremos fazer mais pelos direitos das mulheres» afirma Jamila Madeira.

«Enquanto a direita pretende recuar nos direitos das mulheres e voltar ao tempo do aborto clandestino, nós queremos fazer mais pelos direitos das mulheres. Garantir creche e pré-escolar gratuito e reduzir o tempo de trabalho efetivo para os jovens pais são medidas que apoiam as famílias e que têm impacto direto na vida das crianças mas também das mulheres», garante Jamila Madeira, cabeça de lista do Partido Socialista (PS) pelo distrito de Faro.

Os candidatos do PS pelo Algarve visitaram a creche da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, na Guia, a Creche da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e em Monchique recordaram que desde o início de 2024 as creches das autarquias também estão abrangidas em sede de Orçamento de Estado pelo regime de gratuitidade.

Uma medida que, segundo explicam os candidatos socialistas, «são transformadoras para as crianças, que desde cedo fazem parte dum projeto educativo, coletivamente inclusivo e capaz de cortar ciclos de pobreza infantil, mas são igualmente transformadores do ponto de vista da promoção da igualdade entre homens e mulheres, algo particularmente relevante quando sabemos que ainda hoje persiste uma injusta disparidade entre os rendimentos dos homens e das mulheres».

«Reduzir o horário de trabalho dos pais nos primeiros três anos de vida de uma criança, como propôs esta semana Pedro Nuno Santos, é reforçar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal mas é também importante em matéria de igualdade no acesso ao mercado de trabalho, sobretudo para as mulheres, a maioria das vezes colocadas entre a escolha de cuidar da educação dos filhos e a carreira profissional», afirma diz Jamila Madeira para quem a «direita retira direitos».

No Algarve já existem 5090 crianças com creche gratuita e que com os investimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o número de vagas vai aumentar em mais 567 lugares os candidatos do PS não têm dúvidas de que «este é o caminho que dia 10 de março garante direitos às mulheres, às crianças e às famílias».

O Partido Socialista no distrito de Faro tem uma lista liderada por uma mulher, Jamila Madeira, natural de Alte, no concelho de Loulé, e é formada de forma equitativa por sete mulheres e sete homens, sendo que tem até mais mulheres do que homens nos lugares efetivos.

Acabar com o flagelo da violência doméstica é outra das prioridades da agenda socialista, tal como o barlavento noticiou.