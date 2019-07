Câmara de Lagoa é a primeira do país certificada com a norma 4552:2016

A Câmara Municipal de Lagoa no dia 11 de julho, em reunião realizada no Palácio Foz, em Lisboa, na presença de Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e de Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, o diploma de conclusão do processo de certificação acreditada pela NP4552:2016, tornando-se assim a primeira Câmara Municipal do país a receber a Certificação da Norma Portuguesa 4552:2016 com a implementação do Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal.

A Câmara Municipal de Lagoa aderiu formalmente a 6 de fevereiro deste ano ao Pacto para a Conciliação no âmbito do Programa 3 em Linha promovido pelo Governo de Portugal, com o objetivo de transversalizar a conciliação na sociedade portuguesa, favorecendo a diminuição do absentismo, o aumento da produtividade e a retenção de talento, contribuindo, também, para a sustentabilidade demográfica ao permitir às pessoas mais condições de apoio à guarda e acompanhamento da família.

A Câmara Municipal, tendo por missão promover um serviço público de qualidade, facilitando uma cidadania participada e ativa através da valorização das competências das pessoas e das características do território, como garante de um desenvolvimento sustentável e integrado, desde a primeira hora que enquadra na sua organização através do seu Código de Ética, os valores da igualdade e não discriminação, a transparência, a sustentabilidade, o respeito pelos direitos humanos, a integridade e a equidade.

Lagoa apresenta um trabalho contínuo desde 2013 ao nível da Igualdade e Cidadania, com instrumentos de planeamento e diagnóstico que vêm promovendo a reflexão e a introdução de medidas facilitadoras de práticas de conciliação.

Com a implementação deste sistema, a Câmara Municipal de Lagoa está em crer que irá contribuir, através de procedimentos sistemáticos e de monotorização contínua das suas atividades, para a redução do absentismo, aumentando a satisfação dos colaboradores e colaboradoras, incrementando a motivação e tornando esta Câmara Municipal num local atrativo para trabalhar, que facilitará o preenchimento do mapa de pessoal da organização.

O foco da Câmara Municipal de Lagoa ao longo deste primeiro ciclo de três anos de certificação do Sistema, está no aumento das qualificações e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, com formação ajustada à sua função e interesses, aperfeiçoando a comunicação interna das medidas existentes, bem como o diálogo social com o objetivo primeiro de melhorar a qualidade do serviço prestado aos munícipes.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Lagoa pretende facilitar mais tempo aos trabalhadores e trabalhadoras para acompanhar a família em datas importantes, com acesso a serviços no âmbito da ocupação de tempos livres dos filhos em tempos de férias escolares, descontos na utilização de equipamentos desportivos e culturais.

Melhorando as condições de trabalho que favoreçam o cumprimento dos horários de trabalho, permitindo ainda flexibilidade e várias modalidades de horários de trabalho de acordo com as necessidades do foro pessoal e familiar dos colaboradores e colaboradoras, a Câmara Municipal consegue melhorar a qualidade de vida e bem-estar do/as mesmo/as.

Esta nova visão na gestão de recursos humanos na administração pública com forte envolvimento da liderança de topo e intermédias da Câmara Municipal de Lagoa, permitirá uma mudança da cultura organizacional, em que o tempo do trabalho seja tão importante, como o tempo do cuidado, «o cuidado dos outros e de nós mesmos, com práticas sociais e laborais que possam ir para além da normatividade jurídica, criando inovação e diferenciação no tratamento de situações para cada uma das pessoas».