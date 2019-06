Bloco de Esquerda visita Associação Oncológica do Algarve

Uma delegação do Bloco de Esquerda (BE) Algarve, incluindo o deputado João Vasconcelos, visitou na segunda-feira, dia 24 de junho, a Associação Oncológica do Algarve (AOA), tendo recebido informações importantíssimas sobre a prevenção e combate ao cancro no Algarve, assim como as insuficiências ainda existentes na região.

O BE defende «a necessidade de se avançar, com urgência, para a instalação no Algarve de meios que determinarão de forma mais precoce a doença e a consequente diminuição de morte causada pela mesma, assim como uma maior qualidade no serviço prestado através da criação do Alojamento Local temporário. São carências em que o Serviço Nacional de Saúde precisa de dar a resposta adequada».

Vasconcelos também reuniu com o Sindicato da Hotelaria do Algarve, «tendo obtido informação da realidade no sector quanto ao condicionamento nos direitos laborais e bloqueio nas negociações da contratação coletiva, assim como os elevados níveis de precariedade existentes e a insuficiência de fiscalização existente».

Tanto a melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como a exigência de trabalho com direitos, são duas áreas que o BE, «dentro e fora do Parlamento, continuará a dar a máxima importância».