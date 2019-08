Bloco de Esquerda Algarve já entregou candidatura às eleições

O Bloco de Esquerda (BE) Algarve entregou, na manhã de quarta-feira, 14 de agosto, no Tribunal de Faro, a lista de candidatos pelo respetivo círculo eleitoral às eleições legislativas de 6 de outubro. A lista é encabeçada por João Vasconcelos.

As prioridades são «responder à emergência climática e ambiental, com medidas como, a proibição de qualquer tipo de prospecção ou exploração de hidrocarbonetos em terra ou ao largo da costa algarvia e a reflorestação das áreas ardidas na serra algarvia e a redução da plantação de eucaliptos».

As propostas da candidatura do BE passam ainda por «mais serviços públicos de qualidade, melhoria da oferta pública dos cuidados de saúde, a construção do hospital central do Algarve e um novo hospital em Lagos».

O BE insiste na «continuidade na luta contra pela a abolição das portagens da Via do Infante (A22) e no direito à habitação, que no Algarve, em particular, apresenta uma grave carência, em particular para as famílias de fracos rendimentos e para os jovens casais que querem constituir família».

O programa do BE Algarve, ainda em construção, será apresentado a 7 de setembro, momento em que se realiza a apresentação pública da lista de candidatos e candidatas, a qual é composta por 7 homens e 7 mulheres oriundos de vários pontos da região. O mandatário da candidatura é o professor universitário, agora aposentado, Alberto Melo, cofundador da Associação In Loco.

A lista é composta por João Vasconcelos (Portimão), 63 anos, professor; Helga Viegas (Olhão), 40 anos, advogada; Aníbal Coutinho (Faro), 56 anos, médico; David Roque (Lagoa), 42 anos, professor; Tatiana Pacheco, (Vila do Bispo) 28 anos, bancária; Natacha Álvaro (Lagos), 34 anos, comerciante; Jorge Ramos (Lagoa), 56 anos, engenheiro de telecomunicações; Celeste Santos (VRSA), 55 anos, formadora; Maria Helena Baião (Loulé), 53 anos, gerente comercial; Igor Gago (Olhão), 20 anos, estudante; Ana Ribeiro (Albufeira), 31 anos, farmacêutica; Adriana Cotovio (Tavira), 23 anos, estudante; Miguel Madeira (Portimão), 45 anos, economista e Vítor Ruivo (Faro), 70 anos, aposentado.