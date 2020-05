O Bloco de Esquerda (BE) do Algarve congratula-se pela não viabilização do atravessamento, por uma estrada, do Centro Experimental Agrário (CEA) de Tavira.

Em nota enviada hoje às redações, o BE diz que «logo que teve conhecimento do processo, em fins de janeiro de 2020, esteve sempre contra esta alternativa, a qual não foi, por parte da Câmara Municipal de Tavira, atempadamente divulgada à comunidade, nem aos partidos da oposição. Refira-se que o processo de negociação entre as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Tavira teve início em janeiro de 2018».

Referente a esta matéria houve também, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através do seu deputado pelo Algarve, João Vasconcelos, um pedido de audição do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas e que foi aprovada por unanimidade. A audição só não ocorreu devido ao estado de pandemia da COVID-19 que o país vive.

O BE defende «a requalificação do Centro Agrário, espaço único no país e de enorme valor para o Algarve e para o concelho de Tavira. Propomos que a Câmara Municipal de Tavira inicie um processo de negociação com o Ministério da Agricultura e Pescas de forma a recuperar o Centro Agrário e incutir no mesmo uma dinâmica de reabilitação e valorização através da sua rentabilização ambiental com os consequentes ganhos futuros para as novas gerações».

A comunidade de Tavira e do Algarve podem «contar com o Bloco de Esquerda Algarve, quanto à elaboração de soluções sustentáveis, quer para o Centro de Experimentação Agrária de Tavira, quer para toda a região, evitando que se execute por parte do poder executivo uma “navegação à vista”, algo muito peculiar nos decisores políticos regionais. Entendemos que temos de pensar, todos em conjunto, o futuro de Tavira e do Algarve não permitindo que a deriva urbanística do lucro fácil e das ambições desmedidas desvirtuem mais a nossa região e hipotequem a qualidade de vida das gerações vindouras».

IP confirma abandono do projeto

Sobre o restabelecimento rodoviário a construir como percurso alternativo face ao encerramento da Passagem de Nível junto à Estação de Tavira, a Infraestruturas de Portugal, esclarece que no âmbito do projeto de eletrificação da Linha do Algarve, encontrava-se previsto o encerramento definitivo da Passagem de Nível (PN) Rodoviária adjacente à Estação de Tavira, com recurso ao restabelecimento desnivelado da rede viária sob a linha do caminho de ferro ao longo do limite dos terrenos do Centro Experimental Agrário (CEA) de Tavira.

Face às reclamações que vieram a público relativamente à solução prevista, entendeu a Infraestruturas de Portugal retirar a pretensão de construção do referido restabelecimento rodoviário do âmbito do projeto de modernização da Linha do Algarve que se encontra em procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, por forma a que o processo pudesse continuar a sua tramitação.

Assim, já não será contemplada a supressão da PN rodoviária na empreitada a realizar de eletrificação da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António, passando a supressão do atravessamento rodoviário da Linha do Algarve junto à Estação de Tavira e seu restabelecimento, a ser desenvolvido no futuro no âmbito de uma empreitada autónoma.

No âmbito do estudo da futura solução para esta supressão, a IP avaliará em conjunto com a autarquia de Tavira e demais entidades interessadas, uma solução adequada para este restabelecimento rodoviário.