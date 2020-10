BE Portimão elegeu nova Comissão Coordenadora Concelhia

A nova Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda (BE) de Portimão foi eleita a 17 de outubro e terá um mandato de dois anos.

É composta por Bruno Lourinho, Elvira Meco, João Bárbara, Joaquina Lourenço, João Vasconcelos, José Basílio, Luisa Penisga, Marco Pereira, Maria Rosa Dias, Miguel Madeira, Paulo Afonso Silva, Marilú Batista, Paulo Oliveira e Pedro Mota.

O programa da lista vencedora pretende reforçar o Bloco de Esquerda como uma alternativa socialista e popular em Portimão.

A atividade política irá centrar-se no «combate intransigente, em articulação com o bloco nacional e regional, a todo e qualquer tipo de austeridade e exploração, reais ou encapotadas, seja da parte do governo Português ou provenientes da União Europeia».

Outro dos principais objetivos será a «luta determinada e intransigente à maioria absoluta do Partido Socialista (PS) de Portimão e a qualquer tipo de populismo e extremismo de direita no concelho, procurando reforçar o Bloco como uma alternativa socialista e popular, sempre ao serviço das classes populares e dos necessitados e desprotegidos».

Ao nível do concelho de Portimão as linhas programáticas bloquistas irão, no fundamental, tentar responder à crise e, em particular, às necessidades sociais através do reforço das políticas sociais, mais e melhor habitação, no combate ao desemprego, à pobreza e exclusão social e apostar no desenvolvimento local sustentável, melhor ambiente e na criação de emprego.

Os eleitos prometem lutar por uma melhor qualidade de vida e pela justiça fiscal e pelo rigor, transparência absoluta e combate intransigente a qualquer tipo de corrupção.

Por fim, nova Comissão Coordenadora Concelhia defende a participação e reforço da democracia participativa, assim como a ampliação do número de aderentes e o reforço da capacidade organizativa e de intervenção do Bloco de Esquerda em Portimão.