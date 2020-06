Demissão de Adriano Pimpão da presidência da Assembleia Municipal de Loulé «é um tiro no porta aviões» considera a coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda (BE).

O Bloco de Esquerda Loulé acaba de enviar um comunicado às redações no qual «manifesta a sua solidariedade para com o presidente da Assembleia Municipal demissionário, que sempre teve uma postura democrática e respeitadora da pluralidade de pontos de vista e agradece a grande disponibilidade e a isenção com que tratou todas as forças políticas representadas neste importante órgão de exercício da democracia local».

Adriano Pimpão, «pessoa de reconhecida competência e honestidade intelectual, foi eleito pela primeira vez para presidente da Assembleia Municipal de Loulé em 2013, e pelo seu desempenho meritório foi reeleito em 2017, foi também reeleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da AMAL, que congrega todos os municípios do Algarve», lê-se no comunicado.

«Com esta demissão perde a democracia em Loulé, paira no ar a ameaça de partidarização da mesa da Assembleia Municipal e o aumento da prepotência do Partido Socialista que convive mal com as críticas e com o pensamento divergente. Em Loulé, como no país, as maiorias absolutas têm sido redutoras da participação democrática, do escrutínio político e do debate de ideias plural e profícuo», sublinha ainda o BE.

O Bloco de Esquerda «lamenta esta situação, que não enobrece o PS e reafirma a sua postura crítica e colaborativa, mantendo disponibilidade para ser o porta-voz dos louletanos e de lutar de forma objetiva pelo aprofundamento da democracia representativa e participativa».

Na origem deste conflito com o PS local esteve o desconforto com que o Grupo Parlamentar Socialista reagiu «à forma exemplar com que procurou exercer as suas competências, assumindo plenamente as funções de órgão fiscalizador da atividade municipal, tornando-se por isso muito incómodo para o executivo municipal e o Partido Socialista de Loulé», considera o BE.

O demissão aconteceu na sexta-feira, dia 26 de junho, no Cine-Teatro Louletano, onde o presidente da mesa, Adriano Pimpão anunciou renunciar ao cargo «depois de ter sido amiúde desconsiderado pelo líder da bancada do Partido Socialista, que interpelou de forma hostil o distinto Professor Catedrático e ex-Reitor da Universidade do Algarve, por ter uma postura imparcial e democrática no exercício das funções paras as quais foi eleito».