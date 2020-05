A Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda (BE) provou um Plano de Emergência Social e Económico para o Algarve para os anos 2020/21 que será apresentado online, amanhã, dia 15 de maio.

O documento contempla diversas propostas, abrangendo diversas áreas, como apoios a pessoas e empresas, emprego, habitação, saúde, educação, habitação, mobilidade, ambiente, agricultura, pescas, água, universidade e comunicação social.

Este Plano será objeto de iniciativas legislativas a serem entregues brevemente na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.

«A COVID-19 é a primeira pandemia da era da globalização e atingiu, de forma muito rápida, todos os continentes e nenhum país tem conseguido aplicar instrumentos para a debelar de forma eficaz, impedindo que não haja graves consequências sociais e económicas por um período dilatado no tempo, enquanto não existir uma vacina ou tratamento contra o novo coronavírus. Esta pandemia pôs a nu as fragilidades da economia do país e, muito em particular do Algarve, que depende quase exclusivamente do turismo», justifica o Bloco de Esquerda, em nota enviada à redação do barlavento.

«O Algarve surge mesmo como a região mais vulnerável do país e se não forem tomadas medidas extraordinárias a curto e médio prazo os impactos da crise irão revelar-se catastróficos».

Desta forma, o Secretariado Distrital do BE Algarve, irá apresentar o Plano, amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio, às 17 horas. Os interessados devem acompanhar a conferência de imprensa aqui.